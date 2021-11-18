«На The International легче». Игроки OG — о мотивации после больших побед в киберспорте

На The International 2021 по Dota 2 команда OG не смогла сотворить историю и выиграть турнир в третий раз подряд. Возможно, коллективу Себастьяна Ceb Дебса просто не повезло — он попал под разрушительную машину Team Spirit, которая заняла первое место и стала сенсацией.

Сейчас команда почти распалась, из неё ушли SumaiL и Saksa, но бывших чемпионов не бывает, поэтому мы ещё услышим про этот тег. Недавно у «Чемпионата» появилась возможность задать легендарным игрокам несколько вопросов.

Себастьян Ceb Дебс

— За всю историю The International только OG смогла выиграть два турнира подряд. Как вам удалось сохранить мотивацию после TI8?

— Это был долгий и комплексный процесс. Мы много думали о том, что будет настолько же мотивировать нас победить, как в первый раз. Мы пришли к выводу, что совместная игра с любимыми и уважаемыми тиммейтами, а также наслаждение командной атмосферой, которую вы построили согласно личным ценностям, стоят всех усилий и жертв.

— Какие советы вы можете дать молодым парням из Team Spirit? За один год в Dota 2 они заработали много денег. Как им сохранить мотивацию?

— Не буду давать подсказки, как победить OG (улыбается). Я уверен, что они достаточно хороши и умны, чтобы разобраться самостоятельно.

— OG не очень хорошо выступает в течение сезона, но выдаёт неплохие результаты на The International. У многих фаворитов, например, всё наоборот. В чём секрет вашей подготовки?

— Это больше про то, как вы подготовитесь ментально. Я также верю, что спустя годы и сезоны мы стали легче справляться со стрессом и большими ивентами. Возможно, сейчас это наша зона комфорта. Я бы даже сказал, что нам легче играть на TI, чем в онлайне.

Йохан n0tail Сундштайн

— За всю историю The International только OG смогла выиграть два турнира подряд. Как вам удалось сохранить мотивацию после TI8?

— Меня очень мотивирует сама Dota 2. Я не хотел ничего, кроме как играть в лучшую «Доту» на TI и повторить забег, который когда-то сделала Alliance, но с ещё лучшим исходом. У меня также были тиммейты, которые стали моей причиной играть лучше.

— Какие советы вы можете дать молодым парням из Team Spirit? За один год в Dota 2 они заработали много денег. Как им сохранить мотивацию?

— Найдите новую цель! Никогда не идите на уступки, оставайтесь скромными, оставайтесь голодными!

— Насколько игровая мета на TI10 отличалась от вашего игрового стиля, если сравнивать с летом 2018 и 2019 годов?

— Не слишком сильно. Мне кажется, курьеры изменили игру больше, чем что-либо ещё, и сделали лейн-фазу более значимой, менее зависящей от командных действий. Поэтому это помогло некоторым командам из регионов вроде СНГ. Но в целом всё очень хорошо, патч очень вариативный, можно играть многими стратегиями.

— OG ожидают перемены. Какой вы бы хотели видеть новую команду?

— Мотивированной, скромной, голодной до побед.

— Оглядываясь назад, результат OG на TI10 справедливый? Или есть мысли, что вы могли пройти гораздо дальше?

— Конечно могли пройти дальше! Некоторые наши игры были вершиной мастерства Dota 2 за всю её историю, за прошедший год мы многому научились и наш потенциал был экстремально высоким.

— Насколько трудно было оправиться от поражения? Как вы провели первые дни после турнира?

— Это всегда трудно, но в этом году спокойнее. Это был замечательный The International и у меня нет сожалений! Много сна, еды и личных удовольствий лечат всё.

Топиас Topson Таавитсайнен

— Есть ли у вас понимание, что пошло не так на TI10? Какие факторы не позволили вам снова сотворить историю?

— Потенциал нашей команды был недостаточно высоким для того, чтобы называться лучшей. Конечно, у нас не было достаточно времени для подготовки и случилось множество проблем, которые не позволили нам достичь пика. Например, операция на глаза Ceb. Неважно, сколько ты тренируешься, командная синергия не была такой, чтобы называться лучшей.

— Оглядываясь назад, результат OG на TI10 справедливый? Или есть мысли, что вы могли пройти гораздо дальше?

— Лично я доволен этим результатом. Я думаю, мы получили то, что заслужили. Конечно, у нас был потенциал пройти дальше, но мы не были командой, которая сможет найти выход из любой ситуации в матче и камбэкнуть. На турнирах вроде TI, где важно уметь адаптироваться и быть готовым побеждать игры, где всё идёт не по плану, не получится пройти дальше без этого.

Мартин Saksa Саздов

— OG не очень хорошо выступает в течение сезона, но выдаёт неплохие результаты на The International. У многих фаворитов, например, всё наоборот. В чём секрет вашей подготовки?

— Мы пытаемся выходить за границы меты, в том числе в героях, стратегиях, вариантах разыграть карту и так далее. Также мы уделяем много внимания ментальной стороне многих вещей и стараемся убедиться, что находимся в лучшей форме перед турниром.

— Как вам патч 7.30? Новый герой Marci, изменения баланса. Какие у вас мысли об этом и какие апдейты в Dota 2 ждёте лично вы?

— Marci была довольно сломанной, когда только вышла, но патчи сбалансировали её. Однако она всё ещё сильный герой. В остальном же изменения достаточно небольшие, некоторые апдейты героев и предметов. Думаю, им стоит снизить количество золота, получаемого за уничтожение лесных монстров и стаки лагерей.