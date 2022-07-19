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Отличные сериалы, о которых многие не знают: Банши, Рэй Донован, Американцы, Правосудие, Части тела, Босх

Отличные сериалы, о которых многие не знают
Михаил Георгиев
Отличные сериалы, о которых многие не знают
Комментарии
Некоторые нераскрученные телешоу цепляют не меньше, чем «Игра престолов» или «Во все тяжкие».

«Шерлок», «Игра престолов», «Во все тяжкие», «Теория большого взрыва», «Сверхъестественное», «Остаться в живых», «Доктор Хаус» — сериалы, о которых слышали почти все. Это популярные и раскрученные шоу с огромной аудиторией. Однако массовость не всегда становится гарантией качества — иногда даже наоборот, когда проекты продолжают бесконечно долго из-за своих огромных просмотров.

Есть отличные сериалы, о которых многие не знают. И они зачастую, хотя тут всё зависит от предпочтений, затягивают не меньше самых популярных хитов. Предлагаем подборку лучших относительно малораскрученных сериалов. Критерий отбора следующий — не более 30 тыс. оценок на «Кинопоиске» и не более 100 тыс. на IMDB.

Самые динамичные сериалы, которые можно пересматривать бесконечно Самые динамичные сериалы, которые можно пересматривать бесконечно

«Американцы» (США)

Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (97 тыс. оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6 из 10 (11,8 тыс. оценок)

История о сложном браке двух агентов КГБ, которые под видом американцев заселяются в пригород Вашингтона сразу после того, как президентом избирают Рональда Рейгана.

Подставной брак Филлипа (Мэттью Риз) и Элизабет (Керри Рассел) с каждым днём становится всё более настоящим и эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и опасные отношения, которые они должны поддерживать с сетью шпионов и информаторов. Напряжение нарастает, когда у них появляется новый сосед Стэн (Ноа Эммерих) — агент ФБР, который работает в контрразведке.

«Американцы»

«Американцы»

Первое, что стоит сказать – минимальное количество «клюквы». Советские агенты часто показаны даже более человечными, чем их американские коллеги. Речь не только о Филиппе (настоящее имя «Миша») и Элизабет («Надя»), но и о второстепенных персонажах вроде Олега Бурова (Коста Ронин) и Нины Крыловой (Аннет Махендру).

Важно отметить, что многие актёры говорят на русском вообще без акцента. Создатели всерьёз отнеслись к этому моменту, хотя даже в крупных блокбастерах подобными моментами часто пренебрегают. Тут же старались выбирать актёров российского происхождения. Тот же Коста Ронин сделал себе имя в «Американцах», после чего отлично сыграл уже современного российского разведчика Евгения Громова в последних сезонах более популярного телешоу «Родина».

«Американцы» не так известны широкой аудитории как «Родина», но это качественная шпионская драма на шесть сезонов. Многим она однозначно придётся по душе.

«Власть в ночном городе» (США)

Рейтинг IMDB: 8,1 из 10 (46 тыс. оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (9,1 тыс. оценок)

Богатый владелец ночного клуба в Нью-Йорке Джеймс «Призрак» Сент-Патрик (Омари Хардвик) хочет выбиться в городскую элиту и ведёт двойную жизнь, торгуя запрещёнными веществами. Он хочет сбалансировать две части своего существования, избежав преследования ФБР.

«Власть в ночном городе»

«Власть в ночном городе»

Сериал получил признание критиков. Были отмечены темп, атмосфера, актёрская игра. Любителям откровенных сцен и насилия точно понравится. Динамика как для криминального триллера приличная. В сериале шесть сезонов. Причём их качество не падает, а нарастает. Проект не раскручен как условные «Во все тяжкие», но свою преданную аудиторию завоевал.

По завершении оригинального сериала в 2020 году было объявлено, что Starz выпустит ещё три спин-оффа шоу о сыне призрака Тарике (Майкл Рейни-младший), его бесшабашным партнёре Томми Игане (Джозеф Сикора), конкуренте Кэнане Старке (50 Cent) и наглом политике Рашаде Тейте (Лоренц Тейт). Про Тарика вышло уже два сезона, скоро зрителям представят третий. Похоже, вселенная «Власти в ночном городе» ещё очень долго будет радовать зрителей.

«Банши» (США)

Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (100 тыс. оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8 из 10 (26 тыс. оценок)

Отсидев 15 лет за ограбление, главный герой (Энтони Старр) присваивает личность убитого шерифа и становится стражем правопорядка округа Банши, штат Пенсильвания, где живёт его бывшая напарница Эна (Ивана Миличевич). Незамысловатое описание не отражает всю суть сюжета.

«Банши»

«Банши»

«Банши» — крышесносный боевик, триллер и драма в одном флаконе. Смотреть точно будет не скучно, даже если вы не любите указанные жанры. По каким-то непонятным причинам шоу имеет мало оценок на агрегаторах. Шоу однозначно заслуживает большего внимания аудитории.

Энтони Старр завоевал широкую известность благодаря шикарному исполнению роли Хоумлендера в «Пацанах», но получить приглашение в этот проект он смог именно благодаря блестящей игре в «Банши».

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«Рэй Донован» (США)

Рейтинг IMDB: 8.3 из 10 (86 тыс. оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8 из 10 (14 тыс. оценок)

Рэй Донован (Лив Шрайбер) решает любые проблемы богатых и знаменитых людей Лос-Анджелеса, но при этом не может разобраться со своей собственной семьёй. Сериал часто сравнивают с легендарным «Сопрано». Всё-таки на один уровень их поставить нельзя, но «Рэй Донован» — достойный для ознакомления проект Showtime.

«Рэй Донован»

«Рэй Донован»

Приключения профессионального «фиксера» позволяют погрузиться во все тёмные и грязные секреты голливудских знаменитостей и калифорнийских миллиардеров. Попутно Рэю приходится расхлёбывать проблемы семьи. Особенно часто досаждает ему отец Микки (Джон Войт).

Разборки Рэй с тёмнокожими гангстерами, армянской и русской мафией добавляют сериалу немало динамики. Но всё-таки на первом месте в шоу стоит драма. С этим аспектом всё отлично благодаря классной актёрской игре Шрайбера, Войта и подавляющего большинства персонажей второго плана. Сериал продержался семь сезонов и завершился полнометражным фильмом, вышедшим в январе 2022 года.

«Правосудие» (США)

Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (99 тыс. оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,88 из 10 (6,2 тыс. оценок)

Маршал Рейлан Гивенс — современный страж правопорядка, действующий в стиле законников XIX века. Герой-одиночка в ковбойской шляпе, отличный стрелок с собственными понятиями о правосудии, что делает его головной болью как для преступников, так и для собственного начальства.

«Правосудие»

«Правосудие»

В начале сериала Гивенса переводят из Майами, где он застрелил одного из крупных криминальных боссов, в родной для него Кентукки. Рейлан сталкивается с друзьями детства и отцом, которые теперь живут по другую сторону закона, а также со своей бывшей женой Вайноной, к которой у него сохранились чувства.

Тимоти Олифант играет главную роль — маршала Рейлана Гивенса. Уолтон Гоггинс предстаёт на экране в качестве Бойда Краудера, старого приятеля Рейлана и главного антагониста сериала. Олифант и Гоггинс – актёры большого экрана. Неудивительно, что они идеально вписались в сериальные образы и были номинированы на «Эмми» в 2011 году.

«Правосудие» — мощная криминальная драма, незаслуженно обделённая вниманием широкой аудитории.

«Босх» (США)

Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (68 тыс. оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 из 10 (2,9 тыс. оценок)

Сериал рассказывает о Гарри Босхе, детективе убойного отдела полиции Лос-Анджелеса. Босх – принципиальный коп старой закалки, методы которого часто не одобряют даже коллеги. При этом жажда справедливости у главного героя запредельная. Если нужно её добиться, он с лёгкостью пойдёт против воли высокого начальства.

При этом «Босх» не типичный процедурал, как может показаться по описанию.

«Босх»

«Босх»

В каждом сезоне есть три-четыре разных сюжетных линии с яркими антагонистами. Хотя всё внимание постоянно перетягивает на себя главный герой в исполнении Титуса Уэлливера. Сценарий «Босха» характеризуется высокой степенью реализма. Каких-то суперперестрелок и погонь здесь нет, что только идёт на пользу проекту.

Сериал закрыли после семи сезонов, но в мае 2022 года вышел спин-офф «Босх: Наследие». Все основные персонажи вернулись к своим ролям.

«Босх» — сильная старомодная криминальная драма, которая почему-то совсем не популярна на просторах СНГ, да и в США привлекла взгляды ограниченного числа зрителей.
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«Человек в высоком замке» (США)

Рейтинг IMDB: 7,9 из 10 (99,4 тыс. оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 из 10 (12,9 тыс. оценок)

Шоу основано на одноимённом романе 1962 года американского писателя Филипа Дика. Сериал получил высокие оценки у критиков: на сайте Rotten Tomatoes у него 83% свежести. К сожалению, большую аудиторию он не завоевал.

Сюжет «Человека в высоком замке» развивается в параллельной вселенной, где Германия и Япония выиграли Вторую мировую войну. Страны разделили США на зоны влияния — немцам достался восток с Нью-Йорком в качестве региональной столицы, а японцам — запад со столицей в Сан-Франциско.

«Человек в высоком замке»

«Человек в высоком замке»

В 1962 году Джулиана Крейн (Алекса Давалос) из Сан-Франциско получает плёнку, на которой показано альтернативное развитие, в котором Германия и Япония проигрывают войну. С плёнкой в руках Джулиана отправляется в Скалистые горы (серая зона между зонами немцев и японцев), чтобы найти там повстанцев.

Фантастический сериал в первую очередь цепляет как драма. Персонажи Джон Смит (Руфус Сьюэлл) и Такеси Кидо (Джоэл де ла Фуэнте) — харизматичные антагонисты шоу со своими сложными жизненными историями. Главная героиня Джулиана Крейн олицетворяет собой силы добра. Их противостояние в течение четырёх сезонов вызывает много эмоций. У жанра фантастики есть своя сбитая аудитория, в которую сложно завлечь любителей реализма. «Человек в высоком замке» — исключение из правил.

«Нарко: Мексика» (США)

Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (81,8 тыс. оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 из 10 (11,1 тыс. оценок)

Спин-офф знаменитого «Нарко» почему-то слабо раскручен — у него примерно в пять раз меньше оценок, чем у оригинального сериала. История жизни колумбийских дельцов из Медельинского картеля во главе с Пабло Эскобаром и картеля Кали под руководством братьев Гильберто и Мигеля Родригес получили внимание огромной аудитории. Заинтересовали качественный сценарий и мощная актёрская игра Вагнера Моуры, Альберто Аммана, Дамиана Алькасара, Педро Паскаля и других.

«Нарко: Мексика»

«Нарко: Мексика»

В «Нарко: Мексика» всё указанное тоже присутствует, пусть и на слегка менее низком уровне. Диего Луна в роли Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо не так впечатляет как Моура-Эскобар, но на то есть свои причины. Гальярдо просто не такой экспрессивный человек, как Эскобар. Мексиканец предпочитал работать преимущественно в тени. Хотя в случае с агентом Кики Камареной (Майкл Пенья) даже он вышел из себя, что в конечном счёте его и сгубило.

Истории становления других дельцов из этой страны Амадо Карильо Фуэнтеса, Рафаэля Каро Кинтеро, Эрнесто Фонсека Каррильо («Дон Нето»), братьев Рамона и Бенхамина Арельяно Феликс, Хоакина Гусмана Лоэры (тот самый «Эль Чапо», который в конечном счёте стал могущественнее Эскобара) достойны ознакомления. «Нарко: Мексика» — неплохой спин-офф, который просто чуть скромнее оригинала.

«Части тела» (США)

Рейтинг IMDB: 7,7 из 10 (55,78 тыс. оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (14,1 тыс. оценок)

«Части тела» (2003-2010) — смесь «Доктора Хауса» и «Блудливой Калифорнии». Медицинская драма с элементами «взрослого» юмора. Шон МакНамара (Дилан Уолш) и Кристиан Трой (Джулиан Макмэхон) — два талантливых пластических хирурга, которые делают красивых женщин безупречными в собственной частной клинике в Майами. Операции стоят невероятно дорого, а клиентки бывают готовы на всё, чтобы удержать ускользающую красоту или приумножить её.

«Части тела»

«Части тела»

Шон и Кристиан не только партнёры в одном бизнесе, но и друзья. Однако между ними часто возникают разногласия из-за разного отношения к жизни, к своему делу и к женщинам. Более серьёзный Шон старается полностью погрузиться в работу, чтобы отвлечься от проблем с женой и сыном-тинейджером. Он работает самоотверженно, даже готов делать бесплатные операции жертвам пожаров и действительно нуждающимся. Кристиану важны только деньги и возможность завести интрижку с очередной пациенткой. Доллары, дамы и вино — вот что ему нужно. И он готов пойти на всё ради желаемого.

Лёгкий сериал с жёсткими шутками, время от времени приправленный необычными сценами насилия. Возможно, «Части тела» вышли в неудачное время — за год до появления «Доктора Хауса». Два сериала на медицинскую тематику аудитория не была готова принять.

Однако проект незаслуженно малоизвестен. Джулиан Макмэхон, прославившийся благодаря «Зачарованным», играет первую скрипку в сериале, но Уолш неплохо его дополняет. В общем, если вам по душе «Доктор Хаус» и «Блудливая Калифорния» и вы не слышали о «Частях тела», то это шоу должно вам однозначно понравиться.

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«Холм одного дерева» (США)

Рейтинг IMDB: 7,7 из 10 (79,3 тыс. оценок)
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,16 из 10 (17,6 тыс. оценок)

Почти все в детстве или молодости смотрели «Беверли Хиллз». Сейчас его вспоминают с теплотой, но при этом приходит осознание, что это весьма посредственная подростковая мелодрама. Менее известный «Холм одного дерева» (2003-2013) выглядит куда убедительнее с точки зрения сценария и актёрской игры.

«Холм одного дерева»

«Холм одного дерева»

Лукас (Чад Майкл Мюррей) и Нейтан Скотт (Джеймс Лафферти) – два молодых парня, которые обожают баскетбол. Кроме этого, их ничего не объединяло, за исключением тёмной тайны, заключающейся в том, что у них один отец.

Высокомерный и уверенный в себе Нейтан — звезда баскетбольной команды средней школы и представитель самой богатой семьи в городе. Спокойный и задумчивый Лукас — единственный ребёнок матери-одиночки. Он всегда держался на расстоянии от Нейта. Но их жизни сталкиваются, когда Лукас попадает в команду Нейтана.

Очень интересно наблюдать перерождение Нейтана как личности. С течением времени он отдалился от своего отца Дэна (Пол Йоханссон) и сблизился с Лукасом. Пэйтон Сойер (Хилари Бёртон), Хейли Джеймс (Беттани Джой Ленц), Брук Дэвис (София Буш) – харизматичные женские персонажи, отлично дополняющие мужскую часть каста.

Если захотелось погрузиться в ностальгию и посмотреть хорошую подростковую мелодраму, «Холм одного дерева» — подходящий выбор.
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Теги Чемп.Play Кино и сериалы •••

Заглавное фото: кадры из сериалов «Рэй Донован», «Правосудие» и «Части тела»

Источник: «Чемпионат»

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