Какие фильмы посмотреть, если понравился «Аватар»

Вышедший в 2009-м «Аватар» стал настоящей сенсацией. Фильм был номинирован на девять премий «Оскар» и имел оглушительный кассовый успех, собрав более $ 2 млрд. И хотя история про колонизацию людьми планеты Пандоры ради добычи ценных минералов не блистала новыми идеями, но визуальные эффекты, пейзажи и отличный кинематографический язык чужого мира влюбляли в себя с первого взгляда.
Спустя 13 лет мы наконец-то дождались сиквела, а через два года, в декабре 2024 года, планируется премьера «Аватара 3». Если вам не хватило второго фильма и хочется чего-то подобного — вот наш список из 10 фильмов, похожих на «Аватар».
«Валериан и город тысячи планет»
Жанр: космоопера.
Режиссёр: Люк Бессон.
Дата выхода: 21 июля 2017 года.
Фильм, основанный на серии комиксов французского писателя Пьера Кристена и французского художника Жан-Клода Мезьера, действие которого разворачивается в XХVIII веке. В главных ролях — специальные агенты Валериан и Лорелин, которым нужно добраться до Альфы — города, где собрались разные виды жизни со всей вселенной, и защитить его от хищных рейдеров.
Хорошо известный режиссёр Люк Бессон, снявший такие культовые фильмы, как «Леон», «Пятый элемент», «Голубая бездна», «Такси» и «Багровые реки», удивил и в этот раз.
«Валериан и город тысячи планет» — это безумно красивый, масштабный, визуально выверенный фильм, который так и хочется порекомендовать всем, кто тащится от потрясающих эффектов и экзотики.
«Марсианин»
Жанр: научная фантастика, приключенческий фильм.
Режиссёр: Ридли Скотт.
Дата выхода: 11 сентября 2015 года.
Научно-фантастический фильм по одноимённой книге Энди Вейера. В главной роли — Мэтт Дэймон, великолепно отыгравший роль застрявшего на Марсе астронавта. В течение четырёх лет он выживал как мог — выращивал урожай внутри космической базы, боролся с марсианскими ветрами, облучением и другими проблемами космоса.
«Марсианин» близок к «Аватару» Джеймса Кэмерона общей концепцией. И там, и там — другие планеты. И там, и там люди отправляются в дальний путь, чтобы колонизировать иной мир. И пусть в фильме Ридли Скотта нет таких визуальных пиршеств, как в фильме Кэмерона, но дух суровой и недружелюбной к людям планеты был передан максимально реалистично.
«Интерстеллар»
Жанр: научная фантастика.
Режиссёр: Кристофер Нолан.
Дата выхода: 26 октября 2014 года.
Группа астронавтов отправляется на миссию по спасению человечества от вымирания. Глобальное потепление привело к засухе и бурям. Учёные НАСА нашли новые планеты, которые смогли бы прокормить население Земли.
Опытные астронавты во главе с бывшим пилотом НАСА Купером отправляются в долгое и полное приключений путешествие. Их главная задача — добраться до этих планет и проверить на собственной шкуре, можно ли там жить.
Сюжет, визуальные эффекты и игра актёров — всё это в фильме Нолана смотрится гармонично и сочно. Журнал Time признал «Интерстеллар» лучшим фильмом десятилетия. Даже если вы не увлекаетесь астрофизикой, то, может, после этого фильма начнёте интересоваться тем, что нас окружает.
«Покахонтас»
Жанр: полнометражный мультфильм.
Режиссёр: Майк Гэбриел и Эрик Голдберг.
Дата выхода: 15 июня 1995 года.
Мультфильм? Да ещё и 1995 года? Подождите, дайте объяснить. Сходство этого мультика и «Аватара» — поразительное. Кто-то в своё время даже называли фильм Кэмерона — современным переосмыслением «Покахонтас».
Несмотря на разные декорации, сюжетная линия картин похожа как две капли воды. Оба фильма рассказывают о группе захватчиков, которые оказываются втянуты в конфликт с местными жителями. В обоих туземка влюбляется в чужака. В обоих есть волшебное дерево, которое очень важно для местных жителей.
«Стражи Галактики»
Жанр: супергеройский боевик.
Режиссёр: Джеймс Ганн.
Дата выхода: 21 июля 2014 года.
«Стражи Галактики» похожи на «Аватар» прежде всего шикарными спецэффектами, компьютерной графикой и крутым экшеном. Но фильм о межгалактических преступниках, объединившихся ради того, чтобы остановить злодея, задумавшего уничтожить всё живое во вселенной, радует не только этим.
Герои серии — нетипичны для боевиков. Нет-нет, они круты и сильны, но каждое их действие вызывает смех. На них не только интересно смотреть. Их диалоги полны юмора, подколок, души и трагедии — это то, на чём держится вся эта франшиза.
«Восстание планеты обезьян»
Жанр: научно-фантастический фильм.
Режиссёр: Руперт Уайатт.
Дата выхода: 5 августа 2011 года.
Было бы странно не включить в топ фильм Руперта Уайатта. Уилл Родман — учёный из Сан-Франциско — пытается найти лекарство, которое могло бы вылечить болезнь отца. Он начинает ставить эксперименты на шимпанзе, который под влиянием лекарства проявляет чудеса интеллекта и сообразительности. Но чем больше растут способности и интеллект шимпанзе, тем больше он начинает понимать свою роль в этом мире.
Как и в «Аватаре», человек противостоит другим разумным существам. Только в этот раз не человек напал на других, а стал заложником собственных изобретений. В «Восстании планеты обезьян» мы видим мир, где обезьяны захватили власть, а люди вынуждены бороться за выживание своего вида.
«Первому игроку приготовиться»
Жанр: фантастический приключенческий фильм.
Режиссёр: Стивен Спилберг.
Дата выхода: 29 марта 2018 года.
В 2045 году человечество нашло новый для себя мир, но только не в обычной реальности. В убежище под названием OASIS — онлайн-вселенной, основанной гениальным и эксцентричным Джеймсом Холлидеем.
После своей смерти гений завещал: первый человек, разгадавший все его загадки и добравшийся до главной из них, сможет стать новым правителем «Оазиса».
Что роднит фильм Спилберга с творением Кэмерона, помимо потрясающей красоты двух разных и непохожих друг на друга миров и крутого экшена, так это общая идея. И в «Аватаре», и в «Первому игроку приготовиться» человеку приходится оставить себя настоящего и перевоплотиться в другого.
«Прометей»
Жанр: научно-фантастический фильм.
Режиссёр: Ридли Скотт.
Дата выхода: 1 июня 2012 года.
Как и в «Аватаре», действие Прометея происходит в будущем на другой планете. Исследователи с Земли вторгаются в инопланетный мир, чтобы найти ответы. И если в «Аватаре» люди покинули родной дом в поисках ценного минерала, то в «Прометее» учёные хотят найти ответ на происхождение человечества.
Фильм задумывался как приквел фильма «Чужой» 1979 года, но позже дал жизнь ещё одной картине — «Чужой: Завет». Как и «Аватар», картина Ридли Скотта — это потрясающий по красоте продукт с дорогой графикой и величественными пейзажами придуманного мира.
«Титаник»
Жанр: фильм-катастрофа.
Режиссёр: Джеймс Кэмерон.
Дата выхода: 1 ноября 1997 года.
В отличие от других фильмов, включённых в этот список, сюжет «Титаника» мало чем похож на сюжет «Аватара». Но режиссёр обеих картин — Джеймс Кэмерон. В своё время «Титаник» был таким же «Аватаром» — фильмом, использующим передовые технологии.
Несмотря на то что две эти картины разделяют 12 лет, в них используется один и тот же подход — максимальная вовлечённость и погружение в процесс. И при просмотре фильмов гения Джеймса Кэмерона действительно забываешь, что являешься лишь наблюдателем.
«Пятый элемент»
Жанр: фантастический боевик с элементами комедии.
Режиссёр: Люк Бессон.
Дата выхода: 7 мая 1997 года.
Ещё одна классика? А почему бы и нет, ведь в своё время это был самый высокобюджетный фильм в истории (бюджет картины составил $ 90 млн) с самыми дорогими спецэффектами. Чем не «Аватар» своего времени?
Далёкое будущее. Клонированная из ДНК инопланетной расы мондошаванов девушка, которая должна спасти Землю от раскалённой массы. Корбен Даллас — обычный таксист с повадками супергероя. Необычные существа в виде инопланетной дивы Плавалагуны и забавных мангалоров, рвущихся что-то взорвать и разрушить. И всё это — дорогой, эффектный, но при этом смешной фильм. Даже спустя 25 лет его не стыдно порекомендовать для просмотра.
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