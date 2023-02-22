Наши парни в фаворитах! Всё о Lima Major по «Доте 2» — главном турнире этой зимы

Киберспортивный сезон в Dota 2 набирает обороты: после участия в региональных лигах лучшие команды планеты слетелись в Перу, чтобы принять участие в первом глобальном турнире после The International 11 в Сингапуре.

Мэйджор в Лиме стартует уже сегодня, 22 февраля, и станет уникальным событием во всех отношениях. С осени сохранились лишь парочка составов и версия игры (патч пообещали выкатить уже после турнира), а основная масса участников встретится с соперниками из других регионов впервые.

О том почему фанатам киберспорта не стоит пропускать Lima Major 2023 и каким получится ивент в Перу, расскажем всё в нашем превью-материале.

The International Фото: Flickr

Самый атмосферный мэйджор

Турнир такого уровня пройдёт в Южной Америке впервые. Когда-то в сообществе сомневались, зачем слабым командам из Бразилии и Перу выделили свой кластер со слотами на топ-турниры. Но регион быстро вырос: на последнем The International сразу две команды вошли в топ-8, а местная публика всё сильнее влюбляется в «Доту».

По прогнозам, мэйджор в Лиме может стать одним из самых запоминающихся турниров в истории Dota 2. Билеты на «Арену 1» раскупили за минуты, а недавний ивент по CS:GO в Бразилии показал, как в этом регионе умеют болеть. Особенно за своих.

Если стадион будет забит именно местными фанатами «Доты», а beastcoast или Evil Geniuses дойдут до главных матчей, нас ждёт потрясающая атмосфера даже на трансляции в интернете. Оба условия вполне выполнимы, и в таком случае перуанская сказка может стать явью.

The International Фото: Flickr

За кем следить

Что касается самой игры Dota 2, матчи могут быть чуть менее интересными, чем обычно. Патч затянулся и многим поднадоел: трудно не согласиться, что смотреть на Lina с Treant Protector и слишком долгие игры (быстро закончить нельзя даже при тотальном превосходстве) может быть скучно.

С другой стороны — это всё же лучшие команды мира! Да и уровень нас ждёт совершенно другой, чем в региональных лигах Европы и СНГ. У каждого региона свой уникальный стиль, который лучше всего раскрывается как раз на таких ивентах.

Сочетание колоритов и должно подарить гремучую, яркую и временами красивую смесь.

К тому же расклад сил с последнего топ-турнира существенно изменился. Главным фаворитом называют не действующего чемпиона мира Tundra Esports, а новый ростер Team Liquid — с приходом Nisha из Team Secret он не проиграл ни одного матча, а недавние триумфаторы будто немного расслабились. Но и они хороши.

Вообще, все европейские коллективы выглядят очень сильно. В этой лиге была самая сильная конкуренция и, вероятно, самый высокий уровень игры — даром что во второй дивизион вылетели финалисты TI11 Team Secret. До титула могут добраться даже молодые Gaimin Gladiators или Entity.

Логотипы команд Фото: Epulze

Второй сильный регион — Южная Америка. Даже те, кто считает результаты на «Инте» случайностью, не станет спорить, что сейчас команды из Перу выглядят намного сильнее, чем три-четыре года назад. К тому же EG и beastcoast будут играть при горячей поддержке родной публики.

Китай же, что удивительно, выглядит необычайно блёкло. В межсезонье сцену покинули несколько легендарных игроков, а заменить их оказалось некому — закон о запрете детям играть больше двух часов в неделю убил школу киберталантов в стране.

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И если PSG.LGD с Team Aster ещё можно причислить к фаворитам, то две другие команды будут едва ли не претендентами на вылет из группы. Увы, но сейчас Китай в Dota 2 — больше не та сила, которую боялся весь мир.

PSG.LGD на The International 2019 Фото: Flickr

Надо сказать, что у российских команд тоже достаточно проблем. BetBoom Team после провала на The International собрала полностью новый состав. Пять молодых и очень ярких игроков — выглядит как сборная региона и одновременно как гремучая смесь, которая может взорваться после первых противоречий.

Team Spirit пока не может найти себя после замены мидера. Точнее, сам Larl смотрится чуть инородно и проседает в личном скилле. В региональной лиге всё получилось и так, но на мировом уровне подобных ошибок могут не простить.

Впрочем, если «драконы» и BB смогут закрыть свои проблемы, то должны входить минимум в число призёров. А вот у HR шансы намного меньше: парни и выглядели слабее, и вынуждены играть с заменой после серии скандалов. Будет сенсация, если команда сможет забраться далеко.

HR выступит на турнире с заменой — за них сыграет Yuragi из OG Фото: HellRaisers

Непонятнее всего с командами из Азии. Там прошёл какой-то невероятный сезон, после которого фавориты вылетели (Fnatic даже с горя закрыла состав по «Доте»), а на мэйджор прошли новые таланты, которые могут удивить как с положительной, так и с отрицательной стороны.

Shopify Rebellion и TSM из Северной Америки вряд ли прыгнут выше головы. Регион всё слабее и слабее, достойных соперников почти нет, а экс-EG и ослабленные Team SoloMid (потеряли хардлайнера за несколько дней до старта сезона) явно не выглядят как те, кто прямо сейчас изменит расклад сил.

Экс-состав Evil Geniuses после вылета с The International 2022 Фото: Flickr

Формат и расписание

Lima Major 2023 пройдёт в два этапа. Сначала коллективы поделят на две подгруппы по девять команд, где каждая сыграет против каждой матч best-of-2 (две карты). Игры пройдут с 22 по 26 февраля, параллельно будет четыре трансляции. Начало первых матчей — каждый день в 18:00.

Примерное расписание игр можно посмотреть в нашем матч-центре . По факту же они будут проходить друг за другом, поэтому реальное время начала почти всегда отличается от запланированного.

Плей-офф мэйджора пройдёт по системе double-elimination с 28 февраля по 5 марта. Топ-4 каждой группы начнут битву за трофей с верхней сетки, пятое и шестое — с нижней сетки. Общий призовой фонд составит $ 500 тыс.

Состав группы А: Gaimin Gladiators, Tundra Esports (обе — Европа), PSG.LGD, EHOME (обе — Китай), Execration (Филиппины), Talon Esports (Таиланд), Team Spirit (Россия), Evil Geniuses (Перу), TSM (С. Америка).

Состав группы B: Team Aster, Knights (обе — Китай), BetBoom Team, HellRaisers (обе — Россия), Entity (Европа), Team Liquid (Швеция), Geek Slate (Филиппины), beastcoast (Перу), Shopify Rebellion (С. Америка).

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Составы подгрупп на Lima Major — 2023 Фото: Epulze

Где смотреть Lima Major 2023

Официальную трансляцию мэйджора с места проведения на английском языке можно будет посмотреть на каналах организаторов Epulze на Twitch, YouTube и Trovo.

Эфир на русском языке проведёт компания FISSURE из студии в Ереване, трансляция будет доступна на Twitch, а также в плеере ниже. На групповом этапе одновременно будут работать второй, третий и четвёртый каналы.

Помимо этого, комментировать матчи без задержки на личных каналах будут аналитик Ярослав NS Кузнецов и экс-игрок Александр Nix Левин с приглашёнными гостями (на них может присутствовать ненормативная лексика).