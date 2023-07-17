Стартовал второй сезон «Основания»: это самая красивая и эпическая фантастика прямо сейчас

Сериалы в жанре научной фантастики переживают плохие времена. Из прошлогодних хитов вспоминаются только «Периферийные устройства», «Хало» и «Звёздный путь». А в 2023-м за всех отдувается второй сезон «Основания».

Прошлые серии ругали за затянутость, скучные сюжетные линии и расхождения с оригинальным романом Азимова. Но на каждый минус имелось достоинство. Считаете арку Салворы Хардин скучной? Тогда оцените историю династии Клеона. Императоры живут одновременно в трёх версиях (юной, в расцвете сил и пожилой) и отчаянно борются за власть, которую многие подвергают сомнению. Всё же гениальный математик пророчил гибель вселенной и назвал причиной несменяемость власти.

Также сериал цеплял графикой и размахом. События переносились с одной планеты на другую, между эпизодами проходили десятилетия, космический флот истреблял целые планеты. Неудивительно, что «Основание» нашло свою аудиторию и заслужило продолжение. Но каким оно вышло?

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

Где смотреть «Основание»

Шоу показывают на Apple TV+. Сервис доступен в России и выпускает сериалы с официальным дубляжом.

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Старые козыри, старые грабли

С финала первого сезона прошло больше 100 лет. Вселенной по-прежнему правят Клеоны, но их позиции пошатнулись. Из-за мятежников и махинаций с генами они отдалились от прародителя, другие фракции откровенно им дерзят, а покушения стали обычным делом. К тому же доходят плохие новости от Основания, которое вместо сохранения знаний замышляет революцию.

Следить за расстановкой сил и императорами интересно. Взять хотя бы стартовую сцену, где ассасины застают Клеона врасплох. В глазах героя читаются и страх, и чувство превосходства, и непонимание — благодаря спектру эмоций конфликт завораживает. Постановщики даже приличную хореографию придумали.

К тому же Клеон стал в разы человечнее. Раньше он испытывал себя смелыми религиозными обрядами и изредка думал о переменах, а теперь готовится к свадьбе и крутит безумный роман с Демерзель. С ума сойти!

Две версии императора Клеона Фото: Apple

Увы, сериал сохранил не только достоинства, но и минусы. Эпизод идёт 50 минут, и большую часть хронометража посвятили самым унылым персонажам. Гаал Дорник и Салвор Хардин плавают по океану, копаются в родственных связях, делятся тревогами и ловят рыбу. Но кому это интересно? Лишь на последних минутах герои покидают водную локацию и дают надежду на интересное приключение.

Арка Гэри Селдона тоже спорная. С одной стороны, зрителя подводят к разгадке главной тайны сериала. Что за Призрак направлял героев в первом сезоне? Разбираться в этой теме приятно. Но наивные воспоминания Селдона о детстве и путаные математические речи не так интригуют.

Невеста Клеона кажется интересным персонажем Фото: Apple

Несмотря на недостатки сюжета, желания бросить сериал нет. Всё же масштабный конфликт Империи и Основания вот-вот наступит — при этом выбрать сторону трудно. К тому же арка Клеона увлекает всё сильнее. На телевидении давно не было настолько яркого и противоречивого персонажа.

«Основание» — это визуальный восторг

Недавно все сходили с ума от визуала в «Кольцах власти», но «Основание» выглядит не хуже. А ведь по меркам блокбастеров у сериала скромный бюджет — $ 52 млн на весь первый сезон. Для сравнения, на «Кольца власти» потратили в несколько раз больше (и это без учёта покупки прав).

Что бы ни показывали в кадре, вы будете в восторге. Увидите атмосферный космос с астероидами и брошенными кораблями. Колоссальную пустыню, где каждый шаг сопровождают видения. Планету с водой, поглотившей всю сушу. Величественные сады и постройки, олицетворяющие силу Империи. Проработали даже мелочи вроде костюмов свиты и фресок у зала правителей.

Отдельно стоит похвалить графику. Безголовая Демерзель и процесс её починки — это высший класс. После такого на эффекты в «Ведьмаке» даже смотреть страшно!

На этой планете нет ничего, кроме воды. Но как же красиво! Фото: Apple

Стоит смотреть?

Apple TV+ выпустила неидеальный проект, который часто утомляет болтовнёй и скучными арками. Вот только визуал и династия Клеонов перекрывают минусы и делают «Основание» главным фантастическим сериалом прямо сейчас. Если любите жанр, пропускать его не стоит.

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Интересная история Клеонов

Роскошный визуал.

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