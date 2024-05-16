Абсолютно всё, что нужно знать про Assassin's Creed Shadows в феодальной Японии

Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Shadows — новую часть культовой серии, события которой развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Это первая большая игра франшизы со времён «Вальгаллы», которой в этом году стукнет четыре года.

За разработку «Теней» отвечает флагманская студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Odyssey и экшена Immortals: Fenyx Rising. Мы собрали все важные детали об одной из самых ожидаемых игр 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin's Creed Shadows: информация об игре

Название: «Assassin's Creed Тени» (

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Ubisoft Quebec

Дата выхода: 15 ноября 2024 года

Жанр: исторический экшен

Релиз в России: не выйдет. «Assassin's Creed Тени» ( Assassin's Creed Shadows)ПК, PS5, Xbox SeriesUbisoft Quebec15 ноября 2024 годаисторический экшенне выйдет.

Сеттинг, сюжет и главные герои Assassin's Creed Shadows

События Assassin's Creed Shadows развернутся в конце XVI века в феодальной Японии, когда в стране вовсю идут междоусобные войны. Главных героев в «Тенях» будет двое: ниндзя по имени Наоэ и самурай Ясукэ — реальная историческая личность и первый чернокожий, который прибыл на территорию восточного государства в 1579 году.

Примерно об этом же времени рассказывает сериал «Сёгун» — недавний хит с Хироюки Санадой.

Главные герои Shadows: самурай Ясукэ и ниндзя Наоэ Фото: Ubisoft

Наоэ — дочь Фудзибаяси Нагато, ещё одной исторической личности того времени. Разработчики описывают её как очень хрупкого персонажа, который предпочитает использовать свою хитрость и прятаться в тенях, чтобы быстро и бесшумно расправляться со своими врагами.

Скрытность будет важной частью «Теней» — противников можно будет устранять в том числе нелетально в стиле Splinter Cell Blacklist.

Ясукэ же предпочитает традиционный самурайский подход с честными боями и грубой силой, сами сражения построены на блоках и парированиях. Через его перспективу игроки смогут лучше понять сеттинг игры и погрузиться в сюжетные хитросплетения.

Как оба персонажа связаны с вечным противостоянием ассасинов и тамплиеров, неизвестно. Инсайдеры сообщали, что речь может идти в том числе об истории мести Наоэ ордену за свою семью.

Assassin's Creed Shadows Фото: Ubisoft

Открытый мир: времена года, разрушаемость, паркур и братство ассасинов

Открытый мир в Assassin's Creed Shadows претерпит серьёзные изменения. Разработчики стремятся к тому, чтобы он был максимально понятным, чтобы игроки могли взаимодействовать с ним на разных уровнях.

Карта мира в «Тенях» будет меньше, чем в «Вальгалле» и «Одиссее», но куда более проработанной: с множеством локаций, реалистичным интерьером зданий и множеством персонажей в одном месте. В бою игроки смогут в том числе тушить факелы стражников, прорезать кусты и уничтожать предметы на мелкие кусочки. Разработчики делают особенную ставку на интерактивность — геймеры так или иначе смогут взаимодействовать практически со всеми объектами, что встречаются в мире игры.

Наоэ сможет использовать специальную крюк-кошку, цепляясь за крыши зданий и применяя её как оружие. Она создана с учётом физики и может использоваться свободно, а не только в предопределённых местах.

Наоэ готовится к уничтожению очередной жертвы Фото: Ubisoft

Ещё одно важнейшее нововведение «Теней» — смена времён года. Игроки смогут пользоваться преимуществами того или иного сезона: например, весной можно прятаться в кустах, а зимой многие места останутся без охраны из-за сильного холода. Впервые в серии также появится динамическая система погоды в духе Battlefield, преимуществами которой смогут пользоваться главные герои.

Разработчики также переработали паркур — он станет более приземлённым и похожем на первые части Assassin's Creed. Как и в предыдущих играх, в Shadows вернутся вышки, однако они не будут отмечать все доступные рядом активности. Наоборот, авторы хотят, чтобы игроки пользовались ими лишь как точками быстрого перемещения и были удобными зданиями для осмотра местности собственным взглядом — никакой автоматической подсветки интересных точек.

Вернётся в том числе и орлиное зрение, подсвечивающее важные объекты и персонажей (враги — красные, союзники — синие). А вот от птиц-дронов в этот раз решили полностью отказаться в угоду атмосфере.

Города, замки, фермы и здания в «Тенях» воссозданы в масштабе один к одному — как в «Единстве» и «Синдикате».

Помните механику создания собственного братства ассасинов из «Братства крови»? В Shadows будет её аналог — игроки смогут управлять системой лазутчиков, которые станут глазами и ушами героев при выслеживании целей. Ученики будут отличаться друг от друга не только внешне, но и способностями, которые помогут им во время выполнения особых заданий.

Отряд ассасинов готовится устранить важную цель Фото: Ubisoft

А если вы соскучились по обустройству собственного поселения из Valhalla, то не переживайте — в Shadows можно будет полностью кастомизировать убежище ассасинов, подбирая планировку, убранство и украшения собственного владения.

Дата выхода, платформы и перевод на русский язык Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows поступит в продажу 15 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series. Обладатели золотого или ультимативного изданий смогут приступить к игре на три дня раньше — 12 ноября.

Как и все последние проекты Ubisoft, «Тени» будут переведены на русский язык, но только субтитры. Русской озвучки в этот раз не будет, однако геймеры смогут насладиться аутентичным японским дубляжом.

Концепт Assassin's Creed Shadows Фото: Ubisoft

Для игры в «Тени» потребуется постоянное подключение к Интернету.

После релиза для игры также выйдет два дополнения, о которых расскажут уже после релиза. Вместе с релизом Shadows заработает онлайн-платформа Assassin's Creed Infinity, которая станет неким хабом всей серии. О нём должны рассказать на презентации Ubisoft Forward, которая состоится 10 июня.