Обзор Men of War 2: каким получилось продолжение культовой стратегии «В тылу врага»

Долгожданное продолжение серии «В тылу врага» наконец-то вышло! Играть в Men of War 2 интересно, и после многочасового прохождения и небольшого отдыха ты вновь хочешь вернуться на поля Второй мировой… Вот только новинка получилась во многом спорной и не настолько впечатляющей, какой могла бы быть.

Издатель Fulqrum Publishing позволил нам оценить одиночные режимы игры (мультиплеер до релиза был практически недоступен, так что всё веселье начинается для нас только сейчас). Теперь мы делимся впечатлениями от Men of War 2!

Men of War 2: информация об игре

Название: Men of War 2

Платформы: ПК

Разработчик: Best Way

Дата выхода: 15 мая 2024 года

Жанр: историческая стратегия

Перевод: полностью на русском языке: текст и озвучка

Релиз в России: вышла.

Видео доступно на YouTube-канале Fulqrum Publishing. Права на видео принадлежат Fulqrum Publishing.

Блицкриг по «В тылу врага»

Глобально любителей стратегии ждут мультиплеер и четыре одиночных режима. Это «сюжетные» и исторические кампании, а также рейды и случайно генерируемые глобальные завоевания. Но и без двух последних режимов, допускающих огромную реиграбельность, и во вручную созданных кампаниях можно провести не один десяток часов. Обилие контента доставляет удовольствие, а сама стратегия засасывает и не думает отпускать! Вот только подчас эмоции, которые дарит игра, далеко не самые приятные.

Любителям серии не стоит говорить о том, насколько проблемными бывают «В тылу врага»… и Men of War 2 не исключение.

Тех же, кто начнёт знакомство с франшизой именно с этой части, ждёт дополнительная преграда. Готовьтесь провести порядка пару-тройку часов в обучении, чтобы узнать лишь самые базовые принципы игры и не испытывать беспокойство, глядя на перегруженный интерфейс Men of War 2. Разработчики постарались добавить на экран как можно больше кнопочек, но результат получился хуже, чем у предыдущих, более понятных и простых в этом плане частей. При этом тут иногда возникают ошибки, когда интерфейс пропадает вовсе, и ситуацию исправит только полный перезапуск.

Men of War 2 Фото: Fulqrum Publishing

В Men of War 2 игроков ждут европейский театр военных действий и три фракции: СССР, США и Германия. Каждой из них посвящена своя история от лица одного из персонажей. Первый становится свидетелем нацистской агрессии и видит отчаянные попытки сдержать наступление, второй помогает проложить путь к освобождению Парижа, а третьему поручено отложить неизбежное и, отступая, оказывать максимальное сопротивление врагам Третьего Рейха.

В идеале каждая история должна быть глубоко личной и цепляющей за душу. Но в стратегии нет ярких персонажей, да и актёры озвучки в основном безэмоционально зачитывают текст. Есть в Men of War 2 и технические проблемы со звуком: иногда он просто исчезает, а если говорить об озвучке, то иногда персонажи попросту не успевают договорить, как их обрывает на половине фразы, чтобы запустить следующую реплику.

Men of War 2 Фото: Fulqrum Publishing

Сюжет превыше всего..?

Основная особенность «Сюжетного режима» — выполнить задание, полагаясь на минимальные силы и найденные ресурсы, подчас действуя, насколько это возможно, творчески и выполняя как можно больше второстепенных заданий. Игра не накажет, если что-то не получилось, но порадует, если всё прошло как по маслу.

Именно в этом режиме геймерам сильнее всего понадобятся возможности, предоставляемые играми серии. Речь идёт о значимости поиска нужного обмундирования и непосредственно экипировки, а также об управлении бойцами и техникой от первого лица. Без использования инвентаря прохождение будет невозможным в целом. А если полагаться только на управление бойцами «сверху», будет невозможно избежать критических потерь. Но начнём по порядку.

Men of War 2 Фото: Fulqrum Publishing

Каждый солдат в Men of War 2 обладает собственным инвентарём, в который изначально входит, к примеру, оружие и патроны для него. Да, это не новость для поклонников серии. Но находить новые пушки и боеприпасы, топливо, гранаты или даже лопатки — всё это жизненно необходимо. Особенно если в отряде, выполняющем задание, всего несколько человек и ждать помощи неоткуда.

В таком случае каждый «Василий Петров» или «Джон Смит» становится важнейшим действующим лицом: умелым снайпером, танкистом, диверсантом и так далее. Это не просто болванчик, которого вы отправляете на смерть, зная, что на его место придут другие. Хотя в отдельных ситуациях предстоит заниматься и этим…

Men of War 2 Фото: Fulqrum Publishing

Каждая жизнь в «Сюжетном режиме» и «Исторических сражениях» в Men of War 2 имеет значение. Поэтому так важен вид от первого лица, когда игрок берёт под контроль боевой юнит и обеспечивает победу даже в ужасной ситуации. Одна и та же битва может пройти совершенно по-разному: даже блестящий стратег, если он не управляет танками или солдатами напрямую, обречён на неудачу. И наоборот: сам оказавшись «у руля» в той же самой позиции, игрок сможет обеспечить лучший исход столкновения.

Всё это, конечно же, ведёт к тому, что вы проведёте в Men of War 2 безумное количество времени. Если дать игре шанс, закрывая глаза на недостатки, даже простенькая миссия займёт не меньше часа или двух. А перфекционисты, желающие достичь цели без каких-либо потерь, легко пропадут в стратегии хоть на ночь — выполняя то же элементарное задание.

Men of War 2 Фото: Fulqrum Publishing

И да, в итоге заветная победа действительно доставляет удовольствие. Вот только путь к ней проходит через море потраченных нервов и искренней злости от того, насколько всё может быть плохо! Когда ИИ противника побуждает его выйти из укрытий, ты ухмыляешься, но ставишь мысленную пометку. Но если после твоего приказа твоя же техника начинает внезапно перестраиваться, буксовать и разворачиваться на одном месте, а солдаты не занимают укрытие, выходят вперёд и быстро умирают… Особенно если эти юниты имеют первостепенное значение, сложно удержаться от того, чтобы не закричать в экран!

Поэтому хоть сколько-нибудь серьёзное телодвижение должно сопровождаться одной и той же процедурой: сохранением. В определённый момент Men of War 2 становится симулятором загрузок, во время которых твой мозг пытается найти новый способ достижения цели. Вот только нам противостоят не только враги, но и сама игра. Кроме того, что-то зависит от банальных случайностей. Например, кто заспаунится рядом с твоими войсками: конвой с артиллерией или несколько смертоносных танков.

Men of War 2 Фото: Fulqrum Publishing

Важно добавить и то, что задания в Men of War 2 разнообразны и не надоедают: тут ты пробираешься по вражеской территории по стелсу, здесь гонишь вперёд на танках, там занимаешь оборону и пробуешь не пропустить противника, или всё и сразу!

Конечно, не каждый стиль ведения боя придётся вам по душе, но разработчики не будут принуждать игрока заниматься чем-то одним слишком долго. Да и если что-то надоест, всегда есть возможность переключиться на другую сюжетную кампанию или ввязаться в масштабные исторические сражения.

Атака по всем фронтам

При всей любви к созданным вручную заданиям в «Сюжетном режиме» наибольшее удовольствие от Men of War 2 получаешь во время масштабных сражений: будь то «Рейд», «Завоевание» или «Исторические битвы». Именно тогда, действуя в одиночку или при поддержке ИИ-союзников, открываешь для себя все возможности игры.

Изучая новые технологии и развивая войска, видя их взаимодействие между собой и думая о новых тактиках ведения боя, становишься всё более искусным тактиком и стратегом. Особенно приятно, что игра не перестаёт тебя удивлять – к примеру, неожиданными событиями, заставляющими быстро реагировать, чтобы избежать страданий и ущерба.

Men of War 2 Фото: Fulqrum Publishing

Если же говорить о войсках и их взаимодействии, новички могут испугаться внутренней комплексности игры, но ничего из происходящего в Men of War 2 не выходит за пределы здравого смысла. В наличии здесь есть пехота, транспорт, артиллерия, бронемашины и танки, самолёты… И каждого – по нескольку типов.

У каждого вида техники и оружия свои особенности, и условная машина не поедет, если не будет бензина (так что следим и за уровнем топлива). Гранаты и выстрелы из пушек прекрасно уничтожают здания и укрепления, а осколки бывших зданий успешно убивают зевак по соседству. Самолёты захватывают небо и позволяют разведывать территории, бомбить местность или высаживать десант. И так далее и так далее. Причём игра в одиночные режимы, уверен, не раскрывает и половины потенциала и не даёт и половины эмоций от мультиплеера.

Men of War 2 Фото: Fulqrum Publishing

При этом визуально Men of War 2 кажется игрой 15-летней давности. Если посмотреть, как выглядели старые части серии, видишь разницу, но не самую заметную. Конечно, стратегия не должна обладать самой современнейшей картинкой, но хотелось бы видеть качественный скачок, достойный крупных именитых серий.

Разработчики Men of War 2 могли бы лучше оправдать цифру 2 в названии, но и без этого они создали увлекательнейшую стратегию. Приятно удивляющую и в то же время ужасно раздражающую. Позволяющую играть часами и не заставляющую скучать. Побуждающую пробовать что-то новое, но в случае чего — полагаться на старые проверенные способы. Другое дело, хотите ли вы тратить своё время на дорогу по столь неровной местности. Полной мин, проволоки и преград.

Оценка Men of War 2 — 7 из 10

Понравилось

Обилие контента

Свобода в выборе прохождения

Тактические манёвры и разнообразие юнитов

Масштабы со вниманием к деталям

Важно управлять от первого лица.

Не понравилось