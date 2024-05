Чёрный самурай в Японии: почему Assassin's Creed Shadows стала такой скандальной

16 мая компания Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Shadows — новую часть культовой серии, события которой развернутся в феодальной Японии периода Сэнгоку. Это первая большая игра франшизы со времён «Вальгаллы», которой в этом году исполнится четыре года.

Игроки встретили анонс негативно: премьерный трейлер на официальном канале Ubisoft на YouTube собрал более 600 тысяч дизлайков. Это один из худших результатов в истории компании: к примеру, анонсирующий ролик Assassin's Creed Valhalla собрал около восьми тысяч отметок «Не нравится».

Рейтинг ролика «Теней» Фото: YouTube

Кроме того, официальные форумы Ubisoft и портал Reddit забиты множеством сообщений от геймеров, недоумевающих от вектора нового «Кредо убийцы». Давайте разбираться, что именно не оценили игроки и почему Ubisoft нужно было подойти к анонсу своего флагманского проекта с повышенной аккуратностью.

Чёрный самурай Ясукэ в период феодальной Японии

Действие Assassin's Creed Shadows разворачивается в конце XVI века, когда в Японии вовсю идут междоусобные войны. Главных героев в «Тенях» будет двое: синоби Наоэ и самурай Ясукэ — реальная историческая личность и первый чернокожий, который прибыл на территорию восточного государства в 1579 году.

В анонсирующем трейлере Ubisoft уделила одинаковое внимание обоим героям, но зрителей зацепил именно Ясукэ, который, согласно историческим данным, был слугой знаменитого даймё Оды Набунаги, выступая для него переводчиком на португальский язык и впоследствии став его оруженосцем.

Игроков смутило, что в игре Ясукэ будет самураем, тогда как в реальности он был рабом и оруженосцем, однако японцы в соцсетях уже поведали, что оруженосец также мог быть самураем — и Ясукэ был самураем.

Ясукэ в Assassin's Creed Shadows Фото: Ubisoft

Игроки, кажется, полностью пропустили тот факт, что Ясукэ в «Тенях» будет выполнять роль обычного самурая, предпочитая сражаться со своими врагами в честном поединке. После анонса интернет заполонили шутки о том, как стражники будут терять единственного чернокожего человека в стране из виду. Однако суть в том, что герой и не собирается прятаться, а если игроки попробуют действовать за него скрытно, то столкнутся с массой неудобств, включая, как неиронично, быстрое обнаружение.

Истинный геймплей классических Assassin's Creed можно будет получить, играя за синоби Наоэ. Здесь и скрытые убийства, и найм новых ассасинов в братство, и выполнение контрактов на устранение целей. Именно японка будет представителем братства, тогда как Ясукэ — просто знакомый. Цели обоих героев сходятся, поэтому они объединились.

Тем временем в японском магазине Amazon предзаказы Assassin's Creed Shadows возглавляют топ самых продаваемых игр в регионе для PS5 — позади Rise of the Ronin, Stellar Blade и другие видные хиты.

Assassin's Creed Shadows продают без геймплея

Вместе с анонсирующим трейлером Ubisoft также открыла предзаказы на игру, которая поступит в продажу спустя полгода — 15 ноября 2024 года. Геймеры рассчитывали хотя бы на какие-то кадры реального геймплея, однако в этом случае разработчики ограничились CGI-трейлером.

Кроме того, игроков поразила стоимость ультимативного издания «Теней». В него входят сама игра, ранний доступ 12 ноября, сезонный пропуск с двумя дополнениями и скины с фильтром для фоторежима — подобный комплект обойдётся в огромную сумму — $ 130 (около 12 тысяч рублей).

Различные издания Assassin's Creed Shadows Фото: Ubisoft

С учётом того, что первая презентация геймплея состоится 10 июня, игроки сейчас покупают кота в мешке. Многие геймеры призывают фанатов серии как минимум дождаться геймплейного трейлера, а не слепо тратить гигантские деньги, доверяя обещаниям Ubisoft.

Впрочем, как сообщают инсайдеры, несмотря на недовольство в социальных сетях, предзаказы Assassin's Creed Shadows уже превзошли ожидания Ubisoft — в компании довольны первыми результатами продаж.

Главная сценаристка игры поддерживает равенство

Сразу после анонса AC Shadows игроки отыскали профиль ведущей сценаристки игры Алиссы Ральф. На её странице пользователи обнаружили поддержку репрезентативности движения Black Lives Matter, тут же связав главного героя Ясукэ со стремлением девушки следовать тенденциям современной повестки.

Из-за наплыва оскорбительных комментариев Алисса закрыла свой профиль в соцсетях Фото: Соцсеть X

Однако в случае с гигантской Ubisoft над «Тенями» работает множество авторов, которые видят мир по-разному. Среди них, например, Райан Галлетта — он работал над Batman Arkham Origins и писал сюжет для культовой Need for Speed: Most Wanted. Выбор Ясукэ на главную роль явно не идея одного сценариста из команды в 4000 человек — это комплексное решение, в котором точно участвовала и сам издатель Ubisoft.

Также следует понимать, что в серии Assassin's Creed всегда были исторические персонажи, которых грамотно вписывали в сюжетный контекст. Вспомните Леонардо да Винчи, который доработал скрытый клинок и всячески помогал Эцио Аудиторе, или нюню Джорджа Вашингтона, который якобы не смог бы организовать американскую революцию без индейца Коннора. Единственное отличие здесь — в Ubisoft впервые сделали историческую личность главным героем, за которого можно играть.

Леонардо да Винчи в Assassin's Creed 2 — один из любимых персонажей у фанатов серии Фото: Ubisoft

Что касается той самой сценаристки Алиссы Ральф, то она работает над Assassin's Creed с 2016 года. Девушка принимала участие в написании «Одиссеи» и дополнений «Судьба Атлантиды», а также работала над экшеном Immortals Fenyx Rising. Так или иначе, перед нами опытный сотрудник, работу которого можно будет оценить лишь после релиза игры.

Негативная репутация Ubisoft: донаты, NFT, тренды

Скандал с Assassin's Creed Shadows в какой-то мере связан не только с самой игрой, но и с репутацией Ubisoft. В последние годы компания столкнулась с обильной критикой: от скандалов с неподобающим поведением менеджеров на рабочем месте до увольнения сотен сотрудников, внедрения микротранзакций в одиночные игры и следования трендам с NFT-токенами.

Кроме того, за последние годы компания не выпустила ни одного хита с большой буквы — за исключением Prince of Persia: The Lost Crown, которую мало кто купил. Но даже её многие геймеры пропустили из-за сомнительной рекламной компании с рэп-композицией в дебютном трейлере.

Prince of Persia: The Lost Crown — одна из лучших игр Ubisoft за последнее время Фото: Ubisoft

А недавние игры Ubisoft — Skull and Bones и шутер по «Аватару» Avatar: Frontiers of Pandora — не оправдали ожиданий как самой компании, там и обычных игроков. Поэтому многие геймеры уже занижают ожидания от новой Assassin's Creed, хотя грядущая Shadows обещает быть одной из самых прорывных игр в истории «Кредо убийцы».