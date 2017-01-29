Карточные игры принесут создателям $ 1,4 млрд в этом году

Карточные игры на компьютере, по мнению аналитиков SuperData Research, могут принести компаниям-разработчикам более $ 1,4 млрд в наступившем году. Ожидания экспертов во многом связаны с популярнейшей игрой Hearthstone, которая в 2016 года заработала для Blizzard $ 395 млн.
Этот успех подстегнул сразу несколько разработчиков к производству различных клонов и собственных вполне оригинальных игр. Так Shadowverse от Cygames заработала $ 100 млн, хотя была анонсирована всего лишь в середине года.
В исследовании также утверждается, что самыми азартными геймерами, готовыми щедро тратить личные средства на игру, являются американцы. Почти 8 % всех игроков из Соединённых Штатов хотя бы раз покупали какой-либо внутриигровой «контент».
Однако самой большой аудиторией подобных игр названа Азия (11,6 млн игроков), а Северная Америка находится лишь на втором месте (9,1 млн).