OG и Team Secret сыграют в одной группе на SL i-League StarSeries S3

Организаторы SL i-League StarSeries S3 по Dota 2 представили формат и расписание соревнований. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте Starladder.
Чемпионат начнётся с группового этапа. Восемь команд разделили на две четвёрки. В каждой из них участники сыграют сетку double elimination с матчами до двух побед. По результатам этой стадии в плей-офф выйдут по два коллектива из каждого квартета.
Основной этап проведут в формате single elimination. Полуфиналы сыграют до двух побед, гранд-финал — до трёх.
23 февраля первые матчи сыграют представители группы А, 24 февраля встретятся команды из группы B. 25 февраля участники проведут заключительные игры первого этапа. Стадия плей-офф пройдет 26 февраля.
LAN-финал SL i-League StarSeries S3 состоится в Шанхае, Китай. В ходе соревнований команды разыграют призовой фонд в $ 300 тыс.
Группа А
OG против TNC Pro Team
Team Secret против iG.Vitality
Группа B
VG.J против Team Liquid
Digital Chaos против Wings Gaming.