Blizzard повысит цены в Hearthstone

Игровой гигант Blizzard Entertainment повысит цены на покупку внутриигровой продукции в карточной игре Hearthstone. Это коснётся всех игровых аспектов, включая комплекты карт, приключений и входа на арену. Новые ценовые условия вступят в силу после выхода нового приключения.
Сравнение старых/новых цен на предметы в Hearthstone:
2 комплекта — 149 р./179 р.
7 комплектов — 499 р./599 р.
15 комплектов — 999 р./1099 р.
40 комплектов — 2500 р./2799 р.
Крыло приключения — 329 р./399 р.
Билет на арену — 99 р./119 р.
Напомним, что в середине апреля выйдет обновление под названием «Экспедиция в Ун’Горо», которое добавит в игру новые карты и приключения.