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175 лет назад 2016
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CLG рассталась с составом по Hearthstone

10 марта 2017, пятница. 16:21. Киберспорт
Североамериканская организация Counter Logic Gaming осталась без состава по Hearthstone. Как сообщается на официальном сайте команды, сотрудничество с игроками не принесло ожидаемого результата.

«Чуть более двух месяцев назад мы подписали Xixo, Hoej и Surrender. Мы решились на этот шаг, потому что нам нравится Hearthstone и мы знали, что мы конкурентоспособны в этой дисциплине. Тем не менее это не принесло нам пользы, что вынудило нас принять непростое решение — расстаться с командой. Мы любим наших игроков, и в то же время нам жаль, что пришлось сделать такой выбор», — говорится в заявлении CLG.

За прошедшие два месяца в составе организации Себастьян «Xixo» Бентерт занял четвёртое место на World Electronic Sports Games 2016, а Фредерик «Hoej» Нильсен одержал победу на GamersOrigin Hearthstone Challenge.

Состав CLG по Hearthstone:

— Себастьян «Xixo» Бентерт
— Джон «Surrender» Су Ким
— Фредерик «Hoej» Нильсен.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Hearthstone
Новости. Киберспорт
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