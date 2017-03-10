CLG рассталась с составом по Hearthstone

Североамериканская организация Counter Logic Gaming осталась без состава по Hearthstone. Как сообщается на официальном сайте команды, сотрудничество с игроками не принесло ожидаемого результата.
«Чуть более двух месяцев назад мы подписали Xixo, Hoej и Surrender. Мы решились на этот шаг, потому что нам нравится Hearthstone и мы знали, что мы конкурентоспособны в этой дисциплине. Тем не менее это не принесло нам пользы, что вынудило нас принять непростое решение — расстаться с командой. Мы любим наших игроков, и в то же время нам жаль, что пришлось сделать такой выбор», — говорится в заявлении CLG.
За прошедшие два месяца в составе организации Себастьян «Xixo» Бентерт занял четвёртое место на World Electronic Sports Games 2016, а Фредерик «Hoej» Нильсен одержал победу на GamersOrigin Hearthstone Challenge.
Состав CLG по Hearthstone:
— Себастьян «Xixo» Бентерт
— Джон «Surrender» Су Ким
— Фредерик «Hoej» Нильсен.