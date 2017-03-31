Диего Марадона намерен судиться с Konami

Легендарный футболист Диего Марадона намерен судиться с компанией Konami за использование его образа в футбольном симуляторе PES 2017. Об этом аргентинец написал в «Фейсбуке»:«Вчера я узнал, что японская компания Konami использует мой образ в своей игре PES 2017. К сожалению, моему адвокату Матиасу Морла придётся инициировать соответствующие судебные действия. Надеюсь, что это не очередная афера».Диего Армандо Марадона – аргентинский футболист и бывший главный тренер сборной Аргентины. В составе сборной своей страны в 1986 году стал победителем чемпионата мира по футболу. Член символической сборной лучших игроков на всех чемпионатах мира по версии ФИФА.Pro Evolution Soccer 2017 (PES 2017) – футбольный симулятор, выпущенный японской компанией Konami Digital Entertainment в сентябре 2016 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Android и iOS. Для игры полностью или частично лицензированы европейские, южноамериканские и азиатские футбольные лиги. Выбор Диего Марадоны доступен в режиме myClub PES 2017, а также в офлайн-режимах.