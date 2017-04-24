Джимми «Demon» Хо: мы нацелены на первое место

Игрок команды Digital Chaos по Dota 2 Джимми «Demon» Хо дал интервью журналистам организации RuHub. В нём Джимми рассказал о целях коллектива на предстоящий турнир The Kiev Major.

«Только мы сами можем стать препятствием к победе на The Kiev Major. У нас много талантливых игроков, и если не будем заниматься ерундой, то мы покажем хороший результат на этом турнире. Мы сможем победить любую команду, если будем достаточно уверены в себе.

Мы приехали сюда с серьёзным настроем, и нас не устроит абы какое место. Может, сейчас тут и есть коллективы, для которых попасть на мэйджор — это большое достижение, но каждый из нас уже бывал на крупных турнирах, разве что кроме Abed. Для него это первый крупный турнир, где он будет играть на сцене. Тем не менее он и остальные ребята имеют большие планы на мэйджор. Наша цель — первое место. Мы не самоуверены. Мы просто уверены в себе и хотим сделать всё возможное для победы», — рассказал Demon.

Напомним, что Джимми «Demon» Хо является одним из основателей команды Team Onyx, где он прошёл квалификации на The Kiev Major. За 10 дней до старта соревнований коллектив перешёл в состав организации Digital Chaos.