Blizzard запустит специальное событие в честь выхода Малтаэля в HoTS

Компания Blizzard анонсировала проведение специального события в честь релиза нового героя в Heroes of the Storm — Малтаэля. Об этом сообщается на официальном сайте игры.



Для выполнения задания игроку необходимо будет сыграть 15 матчей за персонажей из вселенной Diablo с другом в одном из описанных режимов: против искусственного интеллекта, в быстрой игре, рейтинговом режиме или без рейтинга. При заключении сделки и прохождении испытания игрок получит серию наград.



Награды по итогам выполнения условий:



— В Heroes of the Storm — Призрачный скакун Леорика и 1 эпический контейнер

— В Diablo 3 на PC — крылья Королевы призраков.



Проведения ивента запланировано на 12 июня и будет продолжаться около двух недель. Дата может варьироваться в зависимости от региона.