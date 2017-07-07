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Сэм «Bulba» Сосале: мне кажется, что этот патч создан для Virtus.pro

7 июля 2017, пятница. 18:34. Киберспорт

Сэм «Bulba» Сосале, игрок Digital Chaos, в подкасте с Питером «PPD» Дагером рассказал о конкуренции в американской квалификации.

«Изначально ходили слухи, что Thunderbirds (Planet Odd) получат прямое приглашение, потому что они вошли в топ-2 на прошлом TI, а Wings развалились. Потом мы узнали, что инвайт им не дадут, но есть шанс, что они будут играть в Европе. Но Valve им не разрешили. Было немного боязно, когда мы поняли, что в квалификации будем мы, Planet Odd и Team NP.

Помню, на The Summit, когда мы это поняли, Джеки „EternalEnvy“ Мао спросил меня, не хотим ли мы поехать играть в SEA. Перед квалификациями мы с Дэвидом „Moonmeander“ Таном шутили, мол, не могли ли вы, ребята, уехать и сыграть открытую квалификацию в Европе? Мы сами не могли это сделать. Нам сложно уехать из Америки из-за визовых вопросов, особенно с Abed и Dubu. У Dubu были проблемы, когда он оформлял визу для поездки на The Summit. Нам, конечно, помогли, но мы не могли рисковать и уезжать из страны», — заключил Bulba.

Также он поделился своими прогнозами по поводу выступлений команд на The International 7.

«Я думаю, что Team NP многих впечатлят. Мне кажется, они хороши. Их можно назвать тёмной лошадкой, никто не ставит их в топ-8. Надеюсь, нас тоже можно рассматривать как тёмную лошадку. Сложно сказать, кто выступит выше ожиданий. Дота — рандомная штука, всё зависит от того, как будет развиваться патч.

Вот VP в отличной форме. Мне вообще кажется, что этот патч создан для Virtus.pro, я не знаю, почему. Они выиграли турнир, играя рандомными героями. И будет битва между LGD и Secret. LGD зан, яли второе место в группе на MDL, и они выигрывают все свои тренировочные игры в Китае.

Мне кажется, что OG может выступить слабо. И если говорить о тех, кто не оправдает ожиданий… Возможно, это Newbee. Они всегда отлично играют, а потом проваливаются на турнирах от Valve».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2 The International 2017
Новости. Киберспорт
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