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Максим Беднарский: думаю над созданием новой организации

11 июля 2017, вторник. 01:58. Киберспорт

Бывший генеральный директор организации HellRaisers опубликовал пост на портале Reddit, где поделился планами на будущее.

«Два дня назад я опубликовал пост, где рассказал об уходе из HellRaisers. После этого много людей со мной связались и задавали один вопрос: что вы планируете делать дальше?

Я ушел из HellRaisers в качестве генерального директора, однако остаюсь акционером организации. Теперь думаю, что делать со своей долей.

Что касается будущего, у меня сейчас есть одно предложение из СНГ. Но я думаю над созданием новой организации», — заявил Беднарский.

9 июля стало известно, что Максим Беднарский покинул пост генерального директора организации HellRaisers.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive
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