coL подписала игроков по карточной игре «Гвинт»

Американская киберспортивная организация compLexity создала состав по карточной игре «Гвинт». Об этом сообщается на официальном сайте команды. В состав по новой дисциплине вошли Ян «superjj» Янсен и Конан «Merchant» Хокинс.



«Гвинт интересна нам. Мы давно занимаемся карточными играми, и многое изменилось за этот промежуток времени. Gwent является одной из тех игр, в чьё светлое будущее мы верим. Все обсудив, мы решили, что этот проект будет успешным, и рады новым возможностям, которые у нас появятся», — прокомментировал новость контент-менеджер compLexity Сьерен «Fantasy» Вендсам.



«Гвинт» — это карточная игра от создателей игровой серии «Ведьмак». В начале мая завершился первый турнир по новой дисциплине, призовой фонд которого составил $ 100 тыс. Победу на соревнованиях одержал бывший профессиональный игрок в Hearthstone Эдриан «Lifecoach» Кой.



Состав coL по Witcher: Gwent:

— Ян «superjj» Янсен

— Конан «Merchant» Хокинс.