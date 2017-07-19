Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

coL подписала игроков по карточной игре «Гвинт»

19 июля 2017, среда. 12:35. Киберспорт

Американская киберспортивная организация compLexity создала состав по карточной игре «Гвинт». Об этом сообщается на официальном сайте команды. В состав по новой дисциплине вошли Ян «superjj» Янсен и Конан «Merchant» Хокинс.

«Гвинт интересна нам. Мы давно занимаемся карточными играми, и многое изменилось за этот промежуток времени. Gwent является одной из тех игр, в чьё светлое будущее мы верим. Все обсудив, мы решили, что этот проект будет успешным, и рады новым возможностям, которые у нас появятся», — прокомментировал новость контент-менеджер compLexity Сьерен «Fantasy» Вендсам.

«Гвинт» — это карточная игра от создателей игровой серии «Ведьмак». В начале мая завершился первый турнир по новой дисциплине, призовой фонд которого составил $ 100 тыс. Победу на соревнованиях одержал бывший профессиональный игрок в Hearthstone Эдриан «Lifecoach» Кой.

Состав coL по Witcher: Gwent:
— Ян «superjj» Янсен
— Конан «Merchant» Хокинс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Киберспорт
19 июля 2017, среда
12:35 coL подписала игроков по карточной игре «Гвинт»
09:25 Valde покинул состав Heroic по CS:GO
08:27 В Dota 2 исправили ошибку работы Essence Aura у Outworld Devourer
00:59 PGL Krakow Major: Gambit eSports и BIG вышли в плей-офф
18 июля 2017, вторник
23:02 PGL Krakow Major: Gambit eSports вышла в плей-офф
21:44 Бундеслига заключила контракты с игровыми компаниями Sega и Konami
20:10 ELEAGUE покажет сериал про игроков Dota 2 на канале TBS
18:44 ESL начнёт показ двух игровых шоу на американском канале Disney XD
18:37 Black Star Gaming анонсировала турнир по Hearthstone
17:48 PGL Major Krakow: Natus Vincere уступила Immortals
16:42 Король-лич появился в рекламном ролике Hearthstone в роли продавца мороженого
16:35 Филип «NEO» Кубски: Кёльн преподал Snax суровый урок
16:15 Е «Boboka» Чжибао не прошёл интервью в посольстве США с первого раза
14:47 PGL Major Krakow: FlipSid3 Tactics обыграла FaZe Clan
13:35 HGG: сборные команды Украины и Чехии отправятся на BlizzCon 2017
13:32 Vega Squadron покинула PGL Major Krakow 2017
13:14 Участники PGL Krakow Major договорились не использовать баг на de_inferno
13:08 В StarCraft 2 появится компендиум перед чемпионатом мира на BlizzCon 2017
11:57 Координатор проектов PGL прокомментировал проблемы с трансляцией
01:52 PGL Major Krakow: Gambit eSports сыграет с Virtus.pro
17 июля 2017, понедельник
23:13 Якоб «pyth» Моуруярви сыграет за GODSENT на DreamHack Atlanta
22:24 PGL Major Krakow: Gambit Esports продолжила победную серию
21:14 На PGL Major Krakow команды BIG и Cloud9 доиграли матч вне стрима
19:52 Организаторы DreamHack Atlanta анонсировали состав групп
19:42 Стартовал квалификационный этап мирового первенства по Just Dance
18:32 PGL Major Krakow: Vega Squadron уступила Immortals
17:24 PGL Major Krakow: Natus Vincere обыграла FlipSid3 Tactics
16:43 FIFA 17 стала самой продаваемой игрой в России в первой половине 2017 года
14:00 Организаторы PGL Major Kraków разрешили использование бага на de_inferno
13:20 Виктор «TaZ» Войтас: не скажу, что мы всех раскатаем, но вы увидите других VP
13:06 Менеджер Vega Squadron: пик de_nuke стал для нас сюрпризом
10:51 PGL Major Krakow: Gambit и BIG возглавили турнирную таблицу
16 июля 2017, воскресенье
21:32 Effect лишилась двух игроков по Dota 2
19:11 Сборные Китая и Франции получили места на Overwatch World Cup 2017
17:54 Джаред Джеффрис стал президентом организации Echo Fox
16:19 Ли «Chaser» Сонг Хьюн покинул состав Team Dignitas по LoL
15:58 Абай «HObbit» Хасенов: при подготовке к турниру мы отыграли около 700 часов
13:50 Gambit Esports одержала первую победу на PGL Major Krakow 2017 по CS:GO
12:12 Миколай «Elazer» Огоновски стал чемпионом 2017 WCS Valencia по StarCraft II
10:39 Даурен «AdreN» Кыстаубаев снялся в клипе на песню Тимати
00:56 NiP стала чемпионом DreamHack Valencia 2017 по CS:GO
15 июля 2017, суббота
20:25 Red Reserve стала вторым финалистом DreamHack Valencia 2017 по CS:GO
17:45 RFRSH Entertainment подтвердила факт владения несколькими командами в CS:GO
17:04 NiP вышла в финал DreamHack Valencia 2017 по CS:GO
13:48 Valve исправила ошибку с наградами третьей сокровищницы в Dota 2
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017