TI7: Team Empire начала выступление на турнире с ничьей против Team Secret

Team Empire завершила первую серию на групповом этапе The International 7. Команда сыграла вничью с Team Secret. Следующим соперником представителей СНГ станет LGD Gaming.



В параллельных встречах Team Liquid обыграла IG. Vitality, а LGD Gaming была сильнее Fnatic. Evil Geniuses и TNC Pro Team завершили серию с ничейным результатом.



Во втором круге группового этапа стартуют восемь команд группы B. Среди них Virtus.pro, которая сыграет против Digital Chaos.

Лучшее время в году. Всё о главном турнире The International 7