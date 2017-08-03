Василий Уткин: не знаю спорта, в котором проиграть филиппинцам было б не западло

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал результат матча Virtus.pro против Execration на The International 7.

В группе B команда из СНГ сыграла вничью с филиппинским составом. Сейчас Virtus.pro идёт на 2-4-й строчке с тремя очками после двух матчей.

Василий Уткин начал иронично комментировать события, происходящие на The International 7, на своей странице в «Твиттере» с 1 августа. Так, например, он высказался о замене в составе Team Empire, а затем поддержал директора по развитию Epic Esports Events Марка Авербуха. По его словам, 11 мэйджоров в сезоне-2017/18 — «это перебор». Сам Авербух считает, что новая система от Valve нанесёт удар по турнирной сцене Dota 2.

В прошлом Уткин сравнивал киберспорт с занятием онанизмом и неоднократно негативно отзывался в адрес компьютерного спорта.