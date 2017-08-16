Стив «Ryu» Ратакаса стал тренером CLG по CS:GO

Организация Counter Logic Gaming объявила о подписании Стива «Ryu» Ратакаса в качестве тренера команды по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщается на официальном портале команды. Ryu заменит Чета «ImAPet» Сингха, который ранее покинул коллектив.



«Он обладает многими чертами, которыми, по моему мнению, должен обладать тренер. Он нам хорошо подходит. Мы взволнованы тем, как много он сможет дать нашей команде и его влиянием на коллектив. Я с нетерпением жду совместной работы с Ryu», — прокомментировал известия киберспортивный директор CLG Мэттью «Trinitiii» Науша



Стив «Ryu» Ратакаса был основателем команды Selfless Gaming, тренером которой и являлся. Среди достижений Selfless победа на WESG 2016 American Finals и 17-22 место на ELEAGUE Season 1. Организация лишилась своего состава по CS:GO в апреле 2017 года. В июле Стив сообщил о закрытии организации и поиске заинтересованных в покупке бренда.



Состав CLG по CS:GO:



— Пужан «FNS» Мехта

— Рики «Rickeh» Малхоланд

— Итан «NahtE» Арнольд

— Кеннет «koosta» Син

— Стив «reltuC» Катлер

— Стив «Ryu» Ратакаса (тренер).