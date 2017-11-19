Alliance укомплектовала состав по Dota 2

Сооснователь киберспортивной организации Alliance Джонатан Loda Берг сообщил, что команда укомплектовала команду по Dota 2. Согласно заявлению Берга в «Твиттере», новый состав будет объявлен после WESG 2017 и до DreamHack Winter 2017.

10 ноября Джонатан Loda Берг заявил в интервью StarLadder, что состав по Dota 2 будет объявлен до конца 2017 года.



Alliance распустила команду по Dota 2 в августе 2017 года. Из достижений организации за прошедший год можно отметить третье место на WESG 2016, третье-четвёртое на Elimination 3.0, пятое-шестое место на StarLadder i-League Invitational #2 и победу на The Final Match Season 1.