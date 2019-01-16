Менеджмент Team Liquid: Miracle не сможет выступить на The Chongqing Major

Киберспортивная организация Team Liquid заявила, что мидер команды по Dota 2 Амер Miracle- аль-Баркави не сможет сыграть на The Chongqing Major.

«Мы бы хотели подтвердить: Miracle- не сможет выступить на The Chongqing Major. Ему бы очень хотелось сыграть, но, к сожалению, у игрока возникли неотложные дела в последний момент. Мы просим болельщиков уважать его право на конфиденциальность. Ожидайте новостей в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Днём 16 января стало известно, что аль-Баркави не прилетел вместе с командой в Чунцинь. Чемпион The International 6 Чу shadow Цзэюй уже заявил, что выступит стендином Team Liquid на турнире. Сама организация до сих пор не подтвердила эту информацию.

В китайском сообществе предположили, что власти Чунциня отозвали разрешение на въезд у некоторых польских граждан. Это связано с политическим скандалом. 11 января сотрудника Huawei задержали по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Амер Miracle- аль-Баркави имеет двойное гражданство. Его отец из Иордании, а мать — из Польши. Именно на родине матери мидер Team Liquid подавал документы на оформление загранпаспорта и китайской визы.

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