Mag — о распределении слотов для СНГ: в принципе всё закономерно

Тренер Natus Vincere Андрей Mag Чипенко назвал справедливым распределение слотов на майноре для команд из СНГ.

«Очень крутые новости для СНГ-региона. Минор в СНГ +2 команды из квал. В принципе всё закономерно, так как СНГ занимали два раза вторые места на последних минорах. Теперь ждём третью команду из СНГ на мажоре», — написал Чипенко в «Твиттере».

Ранее капитан Tigers Тибан 1437 Сива отметил несправедливое отношение к командам в зависимости от региона. По его мнению, для участников должны существовать единые правила и стандарты.