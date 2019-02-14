«Яндекс» стал стратегическим партнёром Riot Games

Компания «Яндекс» заключила партнёрское соглашение с игровым разработчиком Riot Games. Согласно договору, российская корпорация получила эксклюзивные права на показ и монетизацию русскоязычного киберспортивного контента по League of Legends.

Теперь официальные трансляции будут проходить в сервисе «Яндекс.Эфир». В этот список входят соревнования Континентальной лиги, Открытого кубка Континентальной лиги, студенческих чемпионатов и международных турниров. Что касается официальных русскоязычных каналов Riot на стрим-платформе Twitch.tv, то на них больше не будут показываться официальные трансляции по LoL. Тем не менее разработчик не исключает появления на них другого контента.

«Аудитория киберспорта в России имеет большой потенциал роста. В прошлом году мы начали работать с киберспортивным контентом, заключив соглашение с несколькими правообладателями и показав четыре крупных турнира. Сейчас мы расширяем возможности «Яндекс.Эфира» как для поклонников таких состязаний, так и для рекламодателей. Благодаря партнёрству с компанией Riot Games мы сможем предложить любителям киберспорта увлекательное зрелище, а рекламодателям — доступ к этой аудитории и новые рекламные продукты», — прокомментировал новость коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков.

Это не первое сотрудничество «Яндекса» с Riot Games. В 2017 году корпорация запустила сервис «Яндекс.Эфир», а с 2018 года она вошла в список доступных платформ на Live.Портале.