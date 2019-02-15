No[o]ne: в 10-11-м классе играл по три часа, брат у меня забирал компьютер

Мидер Virtus.pro Владимир No[o]ne Миненко дал интервью Марии Командной. В шоу COMMANDOS он рассказал о своём детстве и старте карьеры, об отсутствии зависти к партнёрам по команде, отношении к сходкам с фанатами и негативном опыте вождения автомобиля.

О детстве и покупке первого компьютера

«Я родился в довольно бедной семье. Моя бабушка — я очень люблю её. Считаю её героем, потому что она взрастила всех нас в одной квартире. Мы жили вшестером: я, дядя, бабушка, брат, прабабушка и иногда отец. [Сколько было комнат в квартире?] Три. Но они были маленькие, поэтому я всегда жил с братом до примерно 16-17 лет, когда уже как раз дядя переехал. <...>

В 10-11-м классе я играл по три часа максимум в день, брат у меня забирал компьютер. Но я играл уже на полупрофессиональном уровне и зарабатывал деньги. Когда у меня появились первые деньги, я позволил себе первый компьютер. Помню, я не мог играть с командой и тренироваться. ArsZeeqq (Арсений Усов) – мой тиммейт на тот момент, а сейчас тренер – упрашивал моего брата по «скайпу» дать мне поиграть. Было очень забавно со стороны, я смотрел на его лицо, когда его упрашивали. «Да, да. Конечно, дам. Два часика? Без проблем».

О зависти внутри команды

«Мы все в равных условиях, кто-то немного более популярный, если в этом плане. Просто ответ – нет. Никому не завидую из нашей команды. Это было бы как-то некрасиво, даже по отношению к ним».

О сходках с фанатами

«Мне не нравится этот формат в принципе. Поэтому, скорее всего, этого не будет. Только если в далёком будущем, когда закончу карьеру. [Боюсь ли я?] Не побаиваюсь, мне это не нравится. Я очень признателен, что за меня болеют, но мне не нравится формат того, что я встречаюсь с людьми, которых я не знаю, которые меня знают, которые задают какие-то вопросы, тянутся ко мне, прямо вот тянутся, а я должен на это отвечать взаимностью, хотя, по сути, у меня нет желания».

О негативном опыте вождения автомобиля



«Я не умею водить машину и не очень хочу. Это огромное количество времени занимает. Ну и в принципе для меня это немного опасно. В детстве у меня была травма. Я вёл тачку в шесть лет — помню, батя дал — и я как погнал! Там была траншея шесть метров вниз. И я помню, что прям по ней ехал. Это было не очень, честно. С тех пор у меня травма на всю жизнь, и поэтому я так себе к машинам отношусь».

Virtus.pro выступит на MDL Macau 2019. Чемпионат пройдёт с 20 по 24 февраля. Первым соперником команды из СНГ станет Evil Geniuses.