Unikrn: количество зрителей Overwatch League выросло на 30%

Аудитория чемпионата Overwatch League в новом сезоне увеличилась на 30%. Об этом пишет портал Unikrn.com со ссылкой на данные Blizzard. Согласно опубликованной информации, количество уникальных зрителей достигло 13 млн человек, а средняя аудитория шоу — 440 тыс. пользователей.



Авторы объясняют этот успех несколькими аспектами. Во-первых, организаторы OWL расширили состав участников. В результате этого не только расширилась география соревнований, но и увеличилось количество матчей. Также был расширен состав площадок, на которых можно посмотреть соревнования.



Общие тенденции подтверждают сотрудники компании Esports Charts, но другими цифрами. Аналитики заметили общий рост аудитории: среднее количество зрителей выросло с 701 тыс. до 839 тыс. человек. Несмотря на это, рост обусловлен азиатскими зрителями. Западные поклонники стали меньше интересоваться чемпионатом — падение аудитории составило около 32% (с 235 тыс. до 204 тыс. человек).



Напомним, что ранее телеканал E приобрёл лицензию на показ матчей Overwatch League на русском языке. Компания стала эксклюзивным русскоязычным партнёром OWL.

Телеканал Е покажет матчи второго сезона OWL