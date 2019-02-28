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Epic Games выпустила обновление 8.00 для Fortnite

Epic Games выпустила обновление 8.00 для Fortnite
Киберспорт / Другие игры

Студия Epic Games выпустила очередное крупное обновление для шутера Fortnite. В нём разработчики добавили два новых временных режима, пиратскую пушку и переработали баланс. Также исправлен ряд внутриигровых ошибок.

Основные изменения в патче 8.00 для Fortnite:

Новые режимы:
— Временный режим «50 на 50». Две команды соперников, по пятьдесят игроков сражаются друг с другом. Они летят на двух автобусах с противоположных сторон. На карте свой автобус выделен синим контуром, а вражеский — красным. На карте есть условная пунктирная черта, возле которой высокий риск столкнуться с соперниками. При добыче материалов игрок получает на 25% больше ресурсов. Сундуки и ящики с боеприпасами встречаются чаще, чем обычно, и содержат больше боеприпасов.

— Временный режим «Близкие контакты». Режим подразумевает сражения в ближнем бою с использованием дробовиков и реактивных ранцев. Каждый игрок начинает бой с реактивным ранцем в инвентаре. Битва происходит только при помощи дробовиков. Буря движется быстрее начиная с середины матча.

Оружие и предметы:
— Пиратская пушка. Пушка позволяет выстрелить собой вместо ядра. Она запускает ядра и игроков на огромное расстояние. Ядро или игрок может пробить насквозь несколько предметов. В месте падения происходит мощный взрыв, который наносит урон и отбрасывает находящихся рядом игроков. Враги получают 100 ед. урона при прямом попадании, а те, кто оказался в небольшой области поражения — по 50 ед.

Игровой процесс:
— Лава теперь наносит 1 ед. урона за каждое касание, а игрок при этом отскакивает от её поверхности.
— Потоки горячего воздуха, вырывающиеся из вулканических гейзеров, подбрасывают игроков и технику в небо.
— Продолжительность «Бесконечного дэба» в лобби увеличена с 11 до 12 часов.
— Костерок теперь ярко светится, если взглянуть на него через тепловизор.
— При попытке установить потолочную или настенную ловушку игра теперь автоматически построит поверхности, необходимые для размещения этой ловушки.

Полное описание обновления можно найти на официальном сайте игры.

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