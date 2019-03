The Pango проведет перестановки в команде

Менеджер The Pango Игорь Bad Playa Горевой пообещал провести замены в команде по Dota 2. Новый состав представят к старту отборочных на OGA Dota PIT Minor 2019.

The Pango образовалась 5 октября 2018 года. Команда занимала призовые места на онлайн-турнирах I Can't Believe It's Not Summit! и WePlay! Dota 2 Winter Madness, а также 13-16 строчку на DPC-чемпионате The Chongqing Major.

Открытые отборочные на OGA Dota PIT Minor 2019 начнутся сразу после завершения региональных квалификаций MDL Disneyland Paris Major.