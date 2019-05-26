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Виктор Godhunt Волков: трансляция с Себом — это попытка выжать остатки хайпа

Виктор Godhunt Волков: трансляция с Себом — это попытка выжать остатки хайпа
Киберспорт / Dota 2 0

Комментатор студии RuHub Виктор Godhunt Волков прокомментировал проведение трансляции с участием Себастьяна Ceb Дебса. Он заявил, что киберспортсмен уже выразил своё отношение и подобные мероприятия бессмысленны.

«Я может буду не прав, но все эти трансляции Questions & Answers выглядят как попытки выжать последние капли хайпа. Я хз что вы хотите там услышать? Я не прав/я сожалею/я больше такого не сделаю? Он все уже написал», — заявил Волков в «твиттере».

Ранее Себастьян Ceb Дебс стал участником расистского скандала. В одном из рейтинговых матчей он оскорбил игрока из СНГ, назвав его «собакой из страны третьего мира» и «русской шлюхой». На следующий день киберспортсмен опубликовал публичные извинения в сервисе Twitlonger. Несмотря на это, он решил ответить на вопросы во время прямой трансляции русскоязычной студии RuHub.

«Я готов понести любое наказание». Ceb ответил на вопросы RuHub
Тысяча извинений и признаний ошибок. Французский киберспортсмен поучаствовал в прямой линии и пообещал искупить вину перед сообществом.
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