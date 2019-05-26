Виктор Godhunt Волков: трансляция с Себом — это попытка выжать остатки хайпа

Комментатор студии RuHub Виктор Godhunt Волков прокомментировал проведение трансляции с участием Себастьяна Ceb Дебса. Он заявил, что киберспортсмен уже выразил своё отношение и подобные мероприятия бессмысленны.



«Я может буду не прав, но все эти трансляции Questions & Answers выглядят как попытки выжать последние капли хайпа. Я хз что вы хотите там услышать? Я не прав/я сожалею/я больше такого не сделаю? Он все уже написал», — заявил Волков в «твиттере».



Ранее Себастьян Ceb Дебс стал участником расистского скандала. В одном из рейтинговых матчей он оскорбил игрока из СНГ, назвав его «собакой из страны третьего мира» и «русской шлюхой». На следующий день киберспортсмен опубликовал публичные извинения в сервисе Twitlonger. Несмотря на это, он решил ответить на вопросы во время прямой трансляции русскоязычной студии RuHub.

«Я готов понести любое наказание». Ceb ответил на вопросы RuHub Тысяча извинений и признаний ошибок. Французский киберспортсмен поучаствовал в прямой линии и пообещал искупить вину перед сообществом.

«Они мать продадут за MMR». Чемпиона The International 8 обвинили в расизме Себастьян Ceb Дебс не сдержался в рейтинговом матче и оскорбил русских игроков. Но его вряд ли накажут.