S1mple — о Boombl4: он готов работать, становиться лучше и отдавать всего себя

Александр s1mple Костылев прокомментировал игру Кирилла Boombl4 Михайлова после двух дней тренировок, которые провели Natus Vincere.

«В понедельник мы начали тренироваться с Boombl4. Он привносит больше коммуникации, даёт команде больше огневой мощи, и это здорово. Он готов работать, становиться лучше и отдавать всего себя. Это очень хороший игрок. Он принимает неплохие решения и отлично двигается в игре», — заключил Костылев на личном стриме.

Natus Vincere выкупила контракт Михайлова у Winstrike Team в мае 2019-го. Сделку закрыли 29-го числа. В составе по CS:GO он заменил Иоанна Edward Сухарева, который перешёл в Winstrike Team на правах аренды.