Золотарёв: s1mple — честный чувак. Если ему что-то не нравится, он это говорит

Руководитель Natus Vincere Евгений Золотарёв рассказал Cybersport.ru, какое влияние на команду оказывает Александр s1mple Костылев. По его словам, он очень требователен как к себе, так и к партнёрам. Будущие составы в клубе хотят выстраивать вокруг него.
О лидерских качествах s1mple
«Можно ли назвать его «внеигровым» лидером? Возможно. Саня — довольно требовательный к тиммейтам. Это то качество, которое должно быть присуще капитану. s1mple — «серый кардинал»? Нет, это иллюзия. Саня — очень прямой, честный чувак: если ему что-то не нравится, он это говорит в глаза тиммейту, тренерскому штабу. Никаких теневых, «подковёрных» штук у нас в команде нет давно. Проблемы, которые есть, обсуждаются. Не знаю, откуда эта информация».
О незаменимости s1pmle и планах на него
«Сейчас — да, это игрок, за которого мы будем держаться, вокруг которого мы хотели бы строить будущие коллективы NAVI. В киберспорте нельзя знать, что будет через полгода-год, но у нас долгосрочный контракт и хорошие отношения, мы довольны профессиональной и игровой составляющими Саши, тем, как он меняется, растёт, взрослеет, превозмогая слабые стороны. На сегодня это ключевой, образующий игрок».
Александр s1mple Костылев подписал контракт с Natus Vincere в августе 2016 года. Весной 2018 украинского киберспортсмена хотела заполучить MIBR, однако сделка сорвалась в последний момент. Руководству удалось убедить игрока остаться.
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