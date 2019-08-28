Winstrike Team оштрафовала n0rb3r7 за оскорбление игроков DreamEaters

Давид n0rb3r7 Даниелян понесёт наказание за оскорбительные выражения с использованием ненормативной лексики в адрес игроков команды по CS:GO DreamEaters во время трансляции Татьяны Sindi Грачёвой.
Во время стрима, который позднее был удалён, n0rb3r7 крайне негативно отозвался о возможности приглашения DreamEaters в FACEIT Pro League.
Winstrike Team выступила с заявлением по поводу этой ситуации. «Наша организация категорически против оскорбительных высказываний. Каждый игрок имеет право выражать собственное мнение. Но, будучи публичной персоной, он должен отдавать себе отчёт, что говорит и в какой форме. Оскорбительные фразы в эфире непозволительны для профессионального игрока.
n0rb3r7’у сделано предупреждение, также к нему будут применены меры дисциплинарного наказания, в том числе штраф», — говорится в заявлении, опубликованном в «твиттере» команды.
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