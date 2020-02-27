Gambit вернула Данила gpk Скутина в основной состав

Российская команда Gambit Esports анонсировала возвращение мидера Данила gpk Скутина в основной состав команды по Dota 2. Послезавтра, 29 февраля, он вместе с остальными игроками начнёт подготовительный сбор к турниру StarLadder Minor в Киеве.
«Это решение принято совместно с игроками, которые с честью прошли через непростой для клуба и команды период. Сейчас мы занимаемся оформлением американских виз, но уже в субботу игроки соберутся на буткемпе», — сообщает в анонсе Gambit Esports в социальных сетях.
4 февраля стало известно, что игрок отказался от тренировок с командой и был переведён в запас. По неподтверждённой информации, Скутин рассчитывал на переход в Virtus.pro, однако клубы не смогли согласовать условия трансфера. Вместо него на квалификациях за Gambit выступал Ростислав fn Лозовой.
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