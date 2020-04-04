Zeus высоко оценил новый шутер Valorant

Даниил Zeus Тесленко поделился мнением о новой игре Valorant. Он высоко оценил потенциал нового шутера компании Riot Games.

«Пригласили всех протестировать закрытый бета-тест новой игры. Сыграл здесь уже достаточно много карт. Много внимания уделили стрельбе, здесь нет, к примеру, гранат, то есть это настоящий шутер. Вместо гранат у каждого героя здесь свои навыки, что делает игру вообще сумасшедше динамичной. Мне очень нравится. Впервые игру в тестировании увидел ещё полтора месяца назад, и уже тогда она понравилась. Сейчас игра выглядит очень мощно», — сказал Zeus на YouTube.

Игру жёстко раскритиковал российский стример и блогер Илья Maddyson Давыдов. Он заявил, что «даже школьники на Unity делают шутеры лучше».