Zeus высоко оценил новый шутер Valorant
Даниил Zeus Тесленко поделился мнением о новой игре Valorant. Он высоко оценил потенциал нового шутера компании Riot Games.
«Пригласили всех протестировать закрытый бета-тест новой игры. Сыграл здесь уже достаточно много карт. Много внимания уделили стрельбе, здесь нет, к примеру, гранат, то есть это настоящий шутер. Вместо гранат у каждого героя здесь свои навыки, что делает игру вообще сумасшедше динамичной. Мне очень нравится. Впервые игру в тестировании увидел ещё полтора месяца назад, и уже тогда она понравилась. Сейчас игра выглядит очень мощно», — сказал Zeus на YouTube.
Игру жёстко раскритиковал российский стример и блогер Илья Maddyson Давыдов. Он заявил, что «даже школьники на Unity делают шутеры лучше».
Мэддисон — о Valorant: даже школьники на Unity делают шутеры лучше
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