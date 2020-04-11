Стримерша Карина — о коронавирусе: в США открылся настоящий портал в ад

Популярная стримерша Карина поделилась мнением о ситуации с коронавирусом. Она призналась, что её ужасает происходящее в США. В настоящее время Карина находится в Италии.

«Главное за трое последних суток. До этого я думала, что в Италии всё максимально плохо, насколько это возможно, но выяснилось, что ошибалась. В Штатах открылся настоящий портал в ад. За последние трое суток в стране заболело 90 тыс (!!) человек, 6 тыс. покойников. Большая часть экшена — в Нью-Йорке. BBC постит дрон-видосы с острова Харт, недалеко от Нью-Йорка, где видно, как невостребованные гробы укладывают в траншею эскаватором.⠀

Здесь у нас в разгаре подготовка к Пасхе, одному из главных семейных событий года в Италии. Подготовка не самая обычная, куличики в этот раз друг другу не дарят, зато через каждые 500 метров полиция и военные. Останавливают, просят чеки из магазина. За вчера в Италии выписали 10 тыс. штрафов — городские сумасшедшие со всей страны отчаянно пытаются попасть к морю на Пасху. Мои соседи с детьми до сих пор тусуются во дворе, но теперь уже начали приглашать сюда своих знакомых из других домов. Ну правильно, не скучать же детям в одиночестве! Над городом рассекают полицейские дроны, от которых соседи предусмотрительно прячутся под навесами — итальянская смекалочка», — написала Карина в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» стримерши.

По состоянию на 11 апреля коронавирусом в мире заразились более 1,7 млн человек. От коронавирусной инфекции умерли более 103 тыс. человек, выздоровели — 382 тыс.