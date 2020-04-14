NAVI проиграла третий матч на ESL One Los Angeles 2020

Команда Natus Vincere уступила Alliance в групповой стадии дивизиона для Европы и СНГ на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу Alliance. Команда Павла 9pasha Хвастунова выпала из первой четвёрки в группе В.

Alliance одержала третью победу на турнире. В следующей встрече коллектив Густава s4 Магнуссона поборется с Team Secret. Противостояние состоится завтра, 15 апреля, и начнётся в 18:00 мск.

После пяти туров Team Secret остаётся единственной командой в группе В, не потерпевшей ни одного поражения. Аутсайдер — Team Liquid, на счету которой 5 поражений в 5 матчах.

Матчи дивизиона для Европы и СНГ проходят с 4 по 19 апреля. Команды разыгрывают призовой фонд размером в $ 200 тыс.