Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин примет участие в шоу «Вечерний Ургант»

20 апреля капитан команды Virtus.pro Алексей Solo Березин примет участие в выпуске шоу «Вечерний Ургант». В эфире программы он прокомментирует победу Virtus.pro над OG на ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2.
Начало шоу запланировано на 00:30 мск. Посмотреть эфир с участием капитана Virtus.pro можно также на официальном сайте Первого канала.
Solo не впервые приходит в эфир «Вечернего Урганта». Ранее киберспортсмен научил ведущего шоу играть в Dota 2.
В матчах на вылет команда Алексея Solo Березина не потерпела ни одного поражения: в полуфинале верхней сетки «медведи» расправились с Team Spirit, а в финале верхней сетки и гранд-финале оказались сильнее OG — 2:0 и 3:2 соответственно.
Турнир прошёл в онлайне с 4 по 19 апреля. Участники были разделены на пять регионов: Европа и СНГ, Северная Америка, Южная Америка, Китай и Юго-Восточная Азия. Общий призовой фонд лиги составил $ 375 тыс. В европейско-эсэнгэшном дивизионе было разыграно $ 200 тыс.
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