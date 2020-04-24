Ярослав Комков: есть вероятность, при которой массовых мероприятий не будет до конца года

СЕО Winstrike Ярослав Комков рассказал, что происходит в организации на фоне последних слухов о задолженностях перед сотрудниками. Если вкратце: в холдинге были готовы к эпидемии.

Ярослав считает, что карантин остановит экономику: «Всё закроют как минимум до июня, негативный эффект посещения клубов продлится до сентября, массовых мероприятий может не быть до конца года, инвестиции встанут, а большое количество бизнесов сократит бюджеты на маркетинг», — говорит Ярослав. По словам Комкова, 3 квартал года будет самым тяжёлым.

Ярослав рассказал, что Winstrike заранее подготовились к надвигающимся проблемам и разработали антикризисный план. Во-первых, был остановлен найм новых сотрудников. Во-вторых, старые сотрудники, работая без «выходных», пошли навстречу в вопросе выплат и на 3 месяца сделали дисконт в 25% от текущей зп, топ-менеджмент согласился на понижение зарплаты на 50%.

Важно заметить: компания не сокращает и не увольняет людей. Все проекты в работе и объём задач упал только по клубам. Что касается составов: Winstrike пришлось закрыть состав по Apex Legends. Организация отказалась от второго буткемпа, игроки CS:GO-состава согласились на 50% временное снижение зарплаты на 2 месяца, а игроки Dota-состава — потеряли 30% зарплаты.

Ярослав уверен, что наступает время, когда стартапы, которые не видят точки операционной безубыточности в ближайшие 6 месяцев, будут испытывать большие проблемы. «Мы уверены, что потребительские паттерны изменятся и люди будут более ответственно выбирать, куда потратить деньги. Это значит что надо инвестировать не в количество, а в качество. Находить новые возможности, новые партнерства, искать взаимовыгодные варианты, которые дадут пользователям классный сервис, классные продукты», — говорит Комков.