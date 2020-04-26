Стримерша Alinity просит Twitch забанить её на более длительный срок

Стриминговая площадка Twitch уточнила, что стримерша Наталия Alinity Моголлон, которая в попытке запихнуть подушку под блузку случайно показала грудь, отстранена на 24 часа. Однако сама Alinity написала на своей странице в «Твиттере»: «Недостаточно долго, постараюсь продлить отстранение до трёх дней». Из этого следует, что фанаты не увидят стримершу в Twitch раньше 28 апреля.



Ранее пользователи платформы возмутились первоначальным решением Twitch, которое никак не наказало девушку. В результате Alinity самостоятельно отстранилась от трансляций на три дня и теперь только подтвердила своё решение.



В июле 2019 года сообщество уже возмущалось действиями Alinity. На одном из стримов она бросила своего кота через плечо, а до этого напоила его водкой. Twitch не применила к ней санкций, хотя зоозащитники усердно настаивали на её блокировке.

Стримерша Alinity нарушила правила в Twitch, но не была забанена