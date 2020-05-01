В сериале на 2х2 Virtus.Pro проиграла «Межлужским ракам»

Команду по Dota2 Virtus.Pro встроили в сюжет мультсериала «Доктор Пси» на телеканале 2х2. В одной из серий VP уступила в матче чемпионата России вымышленной команде «Межлужские раки».

По сюжету сериала главный герой Савва работает на кафедре психологии университета несуществующего города Межлужска и лечит людей от психических заболеваний. В серии с Virtus.Pro один из пациентов Саввы страдает лудоманией, из-за чего главный герой решает обанкротить местную букмекерскую контору. Его друзья ставят крупную сумму на победу местной киберспортивной команды «Межлужские раки», которым предстоит матч с VP. Так как шансов у «Раков» не было, Савва, которого VP не взяли в команду в шесть лет, устроил Ddos-атаку и принёс команде из Межлужска победу.

Эпизод с Virtus.Pro находится в промежутке с 14.16 до 17.02.