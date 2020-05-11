В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей. Видимо, с их помощью будут вводиться скидки на игры.
К такому выводу разработчик пришёл, изучив код Steam. Сам он полагает, что система лояльности Steam будет состоять из предметов-наград, баллов для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей.
Ранее стало известно, что Steam намеревается летом провести большую распродажу. Она может начаться 25 июня. Акция, по всей видимости, продлится 25 июня.
Steam представляет собой онлайн-сервис распространения компьютерных игр и программ. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков.
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