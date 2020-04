Мэддисон предложил запретить The Last of Us: Part II и пожелал ей провала

Известный блогер и стример Илья Мэддисон предложил запретить игру The Last of Us: Part II, объяснив это тем, что она нарушает российское законодательство.

«Не знаю, правдив ли слитый сюжет The Last of Us: Part II, но напоминаю Sony, что у нас есть Статья 6.21 КоАП РФ, и The Last of Us: Part II следует запретить. Вообще, хотелось бы провала этой игры, как проваливаются фильмы с подобным посылом, принося убытки», — написал Мэддисон в своём «твиттере».

Статья 6.21 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. На официальной странице The Last of Us: Part II имеется отметка, что игра не рекомендована лицам, не достигшим 18 лет. В магазине PlayStation Store все связанные с игрой материалы имеют ограничение «18+».