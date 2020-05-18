Победитель чемпионата мира по Madden NFL 20 не отдал ни одного паса за весь турнир

Райдел Joke Брито стал победителем турнира Madden Bown по игре Madden NFL 20 (американский футбол). Турнир является аналогом чемпионата мира.

26-летний киберспортсмен, считающимся одним из лучших игроков в Madden NFL в истории, умудрился выиграть турнир, не отдав за всё время ни одного паса. Во всех матчах Joke использовал исключительно забеги.

Для реализации стратегии киберспортсмен использовал необычный состав. Так, он не стал задействовать квотербека, поставив вместо него пантера. Благодаря этому Брито смог заполучить в команду агрессивных игроков защиты.

Задумка Joke полностью сработала. В финале он обыграл соперника со счётом 17:0. В результате победитель заработал $ 65 тыс. Призовой фонд турнира, проходившего с 6 по 17 мая, составил $ 220 тыс.