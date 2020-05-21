Экс-тренер Virtus.pro связал падение результатов команды с подаренным игроку Mercedes

Бывший тренер состава Virtus.pro по CS:GO Якуб Kuben Гурчиньски высказал мнение о причинах распада команды в конце 2019 года. По его словам, серьёзные проблемы в коллективе начались ещё в конце 2016 года.



Ходили слухи, что после победы на DreamHack Masters в Лас-Вегасе польские геймеры подписали рекордные для индустрии контракты. Владелец киберспортивного клуба Антон Sneg1 Черепенников подарил игроку Виктору TaZ Войтасу автомобиль марки Mercedes.



«Считаю, повышение зарплаты в команде не так повлияло на ухудшение результатов команды, как тот самый Mercedes, подаренный TaZ. Остальные члены команды чувствовали себя недооценёнными.



Узнали об этом несколько месяцев спустя, и было грустно, что, несмотря на давнюю дружбу, у всех пробудились злость и ревность. И это всё произошло вместо того, чтобы порадоваться успеху товарища по команде», — заявил Kuben в интервью hltv.org.