GTA VI выйдет не раньше 2023 года. Вывод следует из финансового отчёта Rockstar Games

Пользователи форума ResetEra изучили отчёт Take Two – материнской компании RockStar Games. На основе отчёта они пришли к выводу, что Grand Theft Auto VI выйдет не раньше 2024 фискального года, который начнётся в апреле 2023 года.
В отчёте говорится о запланированном бюджете на маркетинг в размере $ 89,2 млн. Форумчане предположили, что столь крупные средства могут быть выделены на продвижение новой игры — GTA VI.
Примечательно, что информацию косвенно подтверждал инсайдер Джейсон Шрайер. При этом Шрайер ссылался на пост с ResetEra, который уже был удалён.
Ранее стало известно, что в ближайшие пять лет студии Take-Two выпустят 93 игры. 63 из них будут ориентированы на целевую аудиторию, 17 — на нецелевую аудиторию, а ещё 16 — на казуальных игроков.
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