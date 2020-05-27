GTA VI выйдет не раньше 2023 года. Вывод следует из финансового отчёта Rockstar Games

Пользователи форума ResetEra изучили отчёт Take Two – материнской компании RockStar Games. На основе отчёта они пришли к выводу, что Grand Theft Auto VI выйдет не раньше 2024 фискального года, который начнётся в апреле 2023 года.

В отчёте говорится о запланированном бюджете на маркетинг в размере $ 89,2 млн. Форумчане предположили, что столь крупные средства могут быть выделены на продвижение новой игры — GTA VI.

Примечательно, что информацию косвенно подтверждал инсайдер Джейсон Шрайер. При этом Шрайер ссылался на пост с ResetEra, который уже был удалён.

Ранее стало известно, что в ближайшие пять лет студии Take-Two выпустят 93 игры. 63 из них будут ориентированы на целевую аудиторию, 17 — на нецелевую аудиторию, а ещё 16 — на казуальных игроков.