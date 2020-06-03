Сон Хын Мин и У Лэй. Какого футболиста хотят видеть игроки на обложке FIFA 21

Сайт fifplay.com решил выяснить, кого игроки хотят видеть на обложке следующей части FIFA.

Проголосовать за любимого футболиста можно по этой ссылке. На данный момент с большим отрывом от ближайшего преследователя Мохамеда Салаха лидируют два представителя Азии: 80 876 голосов фанаты футбола отдали за Сон Хын Мина, южнокорейского футболиста, нападающего клуба «Тоттенхэм Хотспур», и 79 431 голосов — за китайского вингера клуба «Эспаньол» У Лэя.

Журналисты зарубежных изданий считают, что на обложке Стандартного издания FIFA 21 будет изображён нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, на обложке Чемпионского издания — бельгийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, а на обложке Ultimate издания — немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр.