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Сон Хын Мин и У Лэй. Какого футболиста хотят видеть игроки на обложке FIFA 21

Сон Хын Мин и У Лэй. Какого футболиста хотят видеть игроки на обложке FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0

Сайт fifplay.com решил выяснить, кого игроки хотят видеть на обложке следующей части FIFA.

Проголосовать за любимого футболиста можно по этой ссылке. На данный момент с большим отрывом от ближайшего преследователя Мохамеда Салаха лидируют два представителя Азии: 80 876 голосов фанаты футбола отдали за Сон Хын Мина, южнокорейского футболиста, нападающего клуба «Тоттенхэм Хотспур», и 79 431 голосов — за китайского вингера клуба «Эспаньол» У Лэя.

Журналисты зарубежных изданий считают, что на обложке Стандартного издания FIFA 21 будет изображён нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, на обложке Чемпионского издания — бельгийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, а на обложке Ultimate издания — немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр.

Источник: FIFA 21 выйдет на новом движке Unreal Engine 5
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