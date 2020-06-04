Анонсирован гоночный симулятор Project CARS 3. Видео

Студия Slightly Mad Studios анонсировала Project CARS 3 — игру в жанре гоночного симулятора. Подробностей об игре в настоящий момент известно немного. Известно, что игроки получат возможность кастомизировать и прокачивать доступные в игре автомобили, а кроме того, разработчики позволят гибко настраивать сложность игры.

Права на видео принадлежат компании Bandai Namco Entertainment. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Project CARS.

Game Riot опубликовала ролик, в котором можно оценить геймплей Project CARS 3.

Права на видео принадлежат компании Bandai Namco Entertainment. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Game Riot.

Ожидается, что Project CARS 3 выйдет летом 2020 года на PS4, Xbox One и РС.