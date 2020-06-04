Анонсирован гоночный симулятор Project CARS 3. Видео
Студия Slightly Mad Studios анонсировала Project CARS 3 — игру в жанре гоночного симулятора. Подробностей об игре в настоящий момент известно немного. Известно, что игроки получат возможность кастомизировать и прокачивать доступные в игре автомобили, а кроме того, разработчики позволят гибко настраивать сложность игры.
Права на видео принадлежат компании Bandai Namco Entertainment. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Project CARS.
Game Riot опубликовала ролик, в котором можно оценить геймплей Project CARS 3.
Права на видео принадлежат компании Bandai Namco Entertainment. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Game Riot.
Ожидается, что Project CARS 3 выйдет летом 2020 года на PS4, Xbox One и РС.
- 4 июня 2020
-
11:40
-
00:09
- 3 июня 2020
-
23:52
-
21:12
-
17:55
-
17:44
-
16:44
-
15:43
-
15:10
-
14:46
-
14:17
-
12:39
- 2 июня 2020
-
21:51
-
21:35
-
19:22
-
18:28
-
17:08
-
15:49
-
15:19
-
11:44
-
11:39
-
03:16
-
01:26
- 1 июня 2020
-
22:28
-
21:55
-
21:05
-
18:38
-
17:34
-
15:08
-
11:44
-
10:00
-
00:47
-
00:04
- 31 мая 2020
-
23:42
-
22:57
Партнерский контент