Microsoft показала, как будут выглядеть коробки с играми для Xbox Series X

Пользователи, желавшие увидеть обновлённые коробки для дисков для Xbox Series X, уже могут это сделать на примере Dirt 5.

На изображении видно, что, в отличие от Sony и её PlayStation, в случае с кросс-платформенными релизами Microsoft не будет печатать отдельные диски для Xbox One и XSX. Пользователям будет предложен один диск под общим брендом Xbox, который можно будет запустить как на консоли текущего поколения, так и на Next-gen-системе.



В случае с Dirt 5, помимо чёрного прямоугольника в верхней части коробки с перечислением поддерживаемых платформ, на бокс-арте появится плашка «Оптимизировано для Xbox Series X».



Напомним, Dirt 5, вместе с Gears 5, – пока единственные официально анонсированные игры для Xbox Series X, которые получат 120fps для многопользовательского режима.



Ранее стало известно, как будут выглядеть коробки с играми для PlayStation 5.