CD Projekt Red предупредила о мошенниках, обещающих доступ к бета-тесту Cyberpunk 2077

Культовая студия разработки CD Projekt RED предупредила о мошенниках, которые обещают доступ к бета-тесту Cyberpunk 2077.
«Если вы недавно получили электронное письмо с заявлением о предоставлении вам бета-доступа к Cyberpunk 2077, оно не от нас. К сожалению, за последние несколько недель их стало больше. Когда мы связываемся с вами по электронной почте, сообщения всегда будут приходить с @cdprojektred.com. То же самое касается создателей контента. Мы всегда обращаемся напрямую из домена @cdprojektred.com. Если с вами связывается третья сторона, которая утверждает, что работает с нами, например, рекламное агентство, вы можете предположить, что она не является подлинной», — говорится в заявлении в «твиттере» Cyberpunk 2077.
Напомним, CD Projekt RED – польская компания-разработчик компьютерных игр. Среди её хитов – «Ведьмак 3: Дикая охота». Сейчас студия работает на Cyberpunk 2077.
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